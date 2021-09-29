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AGÜ Mimarlık’tan Karahantepe’de Dijital Belgeleme ve Maket Çalışması

İHA

AGÜ Mimarlık’tan Karahantepe’de Dijital Belgeleme ve Maket Çalışması

Neolitik döneme ait önemli eserlerin bulunduğu Karahantepe’de ortaya çıkan yapılardan AB yapısının dijital belgelemesini ve maketini AGÜ Mimarlık Fakültesi hazırladı. AB yapısının maketi, Şanlıurfa Müzesi’ndeki 'Karahantepe ve Neolitik İnsan' konulu sürekli sergide sergileniyor.
Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarındaki Karahantepe'deki arkeolojik kazılarda ortaya çıkan AB yapısının dijital belgelemeye dayalı maketi Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlandı. Maket, Şanlıurfa Müzesi’ndeki 'Karahantepe ve Neolitik İnsan' konulu sürekli sergide sergileniyor. Kazı kapsamında gerçekleştirilen mimari belgeleme çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirilen maket çalışması Dr. Öğr. Üyesi Nisa Semiz, Öğr. Gör. Bahar Elagöz Timur ve Öğr. Gör. Mehmet Gören tarafından yapıldı. Ana kaya içine 86 metre boyutlarında oyulan AB Yapısı’nın özel amaçlar için inşa edildiği düşünülüyor. Yapının uzun duvarının ortasında bir insan başı yer alıyor. Boyun kısmı bir yılanı andırır biçimde kayadan çıkan başta bir erkek betimlenmiş. Bu başın karşısında ön sırada dört, arka sırada altı adet fallus biçimli dikilitaşlar yerleştirilmiş. Yapıya bir kenarından merdiven ile iniliyor diğer kenarından ise başka bir merdiven ile çıkılıyordu. Tüm bunlar kapsamında yapının ritüelistik bir işlevinin olduğu düşünülüyor.
Karahantepe’de gün yüzüne çıkarılan eserler, 11 bin yıl önce yaşamış insanların sanatsal becerilerini gözler önüne seriyor. 2019 senesinde, Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında başlayan ve Neolitik döneme ait önemli eserlerin bulunduğu kazılarda Göbeklitepe’yle çağdaş yapılar ortaya çıkarıldı.

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