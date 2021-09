Ersoy: “PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile hiçbir zaman hiçbir şartta bir araya gelemeyiz” MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: “ABD’nin Ülkü Ocakları ile ilgili böyle bir iddiayı ortaya koyması tam anlamıyla saçmalıktır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinin PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile hiçbir zaman hiçbir şartta bir araya gelmeyeceğini söyledi. Ersoy ayrıca, “ABD’nin Ülkü Ocakları ile ilgili böyle bir iddiayı ortaya koyması tam anlamıyla saçmalıktır” dedi.



MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ersoy, 2 Ekim’de Kayseri’de yapılacak olan toplantı hakkında bilgiler vererek, “2 Ekim’de Allah nasip ederse Kayseri’mizde Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Niğde illerimizden misafirlerimiz olacak. Kayseri’miz bu manada genel başkanımız ve genel merkezimiz tarafından bölge toplantısı için merkez olarak seçildi. Bu illerimizden çok sayıda misafirimiz 2 Ekim’de şehrimizde olacaklar. Toplantıya bu illerdeki MYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları katılım sağlayacaktır. Çok geniş bir katılım olacağını düşünüyoruz. İl başkanlığımıza gelen sayılara baktığımız zamanda gerek şehir dışından gerekse teşkilatlarımızdan ciddi bir teveccühün olduğunu görüyoruz. Burada ele alacağımız konu başlıkları ise, birinci olacak Cumhur İttifakı olacaktır. Daha sonra MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın meclis faaliyetlerini konuşacağız. Sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Dış ilişkilerle alakalı yine arkadaşlarımız değerlendirmelerde bulunacaktır” ifadelerini kullandı.



Teşkilat olarak her zaman sahada olduklarını kaydeden Baki Ersoy, “Bizler MHP Milletvekilleri olarak, il başkanımız ve teşkilatlarımız olarak sahadayız. Milletimizin talep ve beklentileri noktasında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gerek bu konuları meclise taşıma noktasında gerekse çözüm üretme konusunda canla başla çalışıyoruz. Çünkü bizler Cumhur İttifakı’nı sonuna kadar savunuyoruz. İttifakın önemini biliyoruz ve bu ittifaktan rahatsız olan çevreleri de görüyoruz. Biz önümüzdeki seçimleri bir seçim olarak görmüyoruz. Bana göre Türk milletinin kaderinin belirleneceği bir gün olarak görüyor ve hissediyorum. Bu manada gerçekten samimi şekilde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.



“PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile hiçbir zaman hiçbir şartta bir araya gelemeyiz” diyen MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, “Bizden ayrılan arkadaşlar bize ‘Bizim partimizin liderine Başbakanlık verildi. CHP, MHP ve dışardan destekli HDP ile bizim liderimiz Başbakan olabilirdi, siz bunu kabul etmediniz. Biz iktidar olmayacak mıyız’ diyorlardı. Bizde ‘Biz PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin desteği ile hiçbir şey olmayacağız’ diyorduk. Bugün geldiğimiz noktada dün bizi eleştiren bugün HDP’nin desteği ile bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Kimisi Başbakan olacağım diyor kimisi Cumhurbaşkanı olacağım diyor. Bizler PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile hiçbir zaman hiçbir şartta bir araya gelemeyiz. Bazen de, ‘Dün siz şöyle söylüyordunuz, bugün böyle söylüyorsunuz’ diyorlar. Dün biz ne söylediysek bugün gelinen çizgi MHP’nin politikalarında hiçbir değişiklik olmadığını gösteriyor. Bugün gelinen çizgi yerli ve milli bir çizgidir” diye konuştu.



ABD’nin Ülkü Ocakları ile ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Ersoy, “ABD’nin Ülkü Ocakları ile ilgili böyle bir iddiayı ortaya koyması tam anlamıyla saçmalıktır. Çünkü Ülkü Ocaklarının geçmişten bugüne yaptıkları bellidir. Yapacakları bellidir. Hepimiz bu ocaklarda yetiştik. Allah Ülkü Ocaklarının da eksikliğini vermesin. Bazen konulara şu açıdan bakarım. Demek ki ABD dahil Ülkü Ocaklarını Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kendilerine göre tehlikeli olarak görebiliyorsa Ülkü Ocakları doğru yoldadır” şeklinde konuştu.

'Böyle bir çalışmayı FETÖ örgütlemiş olabilir mi?’ sorusuna Ersoy, “FETÖ her şeyi yapabilecek düzeyde, her şeyini kaybetmiş, tüm değerlerini kaybetmiş bir yapı olduğu için yapmış olabilir” diye cevap verdi.



MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ise, “İlk öncelikli planımız Cumhur İttifakına sahip çıkmaktır. Bununla alakalı elimizden gelen her şeyi teşkilat olarak en üst noktada yapacağımızı herkes biliyor. Serkan beye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Sıkıntı oluşacak hiçbir şey olmadı. Oluşturduğumuz yeni yönetim ile çok güçlü bir şekilde geldik. Kayseri’mize en yakışacak şekilde bütün hizmetleri yapacağımıza inanıyorum” dedi.

