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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ üyeliğinden aranan 3 şahıs saklandıkları yerlerde yakalandı

İHA

FETÖ üyeliğinden aranan 3 şahıs saklandıkları yerlerde yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs saklandıkları yerlerde yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P., saklandığı Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Yine jandarma ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ve K.Ç. isimli 2 şahıs da saklandığı Bünyan ilçesi Yakutiye Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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