Hikmet Karaman: "Kolay maç kazanılmıyor"

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Giresunspor deplasmanında alınan beraberliğin kötü olmadığını ifade ederek, "Kolay maç kazanılmıyor. Deplasmanda alınan beraberliğe kızılıyorsa demek ki gelişme yolundayız" dedi.
Yukatel Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, takım olarak iyi yolda olduklarını söyledi. Karaman açıklamasında, "Zaman zaman iyi maçlar oynayacağız. Çok daha iyi maçlar oynayacağız. Bazen de bireysel hatalardan, futbolcu performanslarından ötürü kötü maçlar oynayacağız. Takım yorgunluktan çıkabiliyor. Kolay maç kazanılmıyor. Hiç bir takım kolay maç kazanamıyor. Dışarda alınan beraberliğe kızıyorsak demek ki gelişme yolundayız. Geçtiğimiz 2 seneyi unutmayalım. Çok dikkatli olmalıyız. Oyuncularımızı dikkatli bir şekilde motive etmemiz gerekiyor" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.