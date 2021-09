Başkan Palancıoğlu Hunat Çarşısı Genel Kurulu’na katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Çarşısı Genel Kurulu’na katılarak, yeniden başkanlığa seçilen Fatih Gümüşgöz ve yönetimine tebrik etti.

Hunat Çarşısı'nın 10. yılını esnaflarla birlikte kutlayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Hunat Çarşısı içinde birçok esnafın yer aldığı büyük çarşılardan. Bizde Melikgazi belediyesi olarak elimizden geldiğince pandemi döneminde de kendilerine destek olduk. Esnafımızın önünü açacak her türlü çalışmayı yapmamız lazım. Bizde elimizden geleni yapıyoruz. Şehir merkezinde her noktaya dokunarak esnafın yüzünü güldürecek çalışmalar yapıyoruz. Hunat Çarşısı çevresini güzelleştirecek ve burayı canlandıracak çalışmalar yapıyoruz. Burası temiz güvenilir ve nezih bir ortam olmalı. Belediye olarak sivil toplum kuruluşları, mesleki oda ve dernekler ile birlik ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Hunat Çarşı yönetimi ile her zaman diyalog ve dayanışmasında içerisindeyiz. Rabbim tüm esnaflarımıza hayırlısından bol kazançlar nasip eylesin. Güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Fatih Bey’e ve yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

