Sakaltutan yolundaki çalışmalar tamamlandı

Talas Belediyesi tarafından Sakaltutan’ın Tomarza yolu bağlantısında yapımı devam eden asfalt, kot düzenleme ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı.
Kısa süre önce bölgede başlayan çalışmalarda 1 kilometre uzunluğundaki yolun önce kot farkı giderildi. Zemin sıkıştırma, dolgu ve kot giderme gibi altyapı çalışmalarından sonra yol genişliği 12 metreye çıkartılarak ulaşım rahatlığı sağlandı. Ayrıca yolda kısım kısım 5 ila 8 metre yüksekliğindeki tepeler iş makinalarıyla düzeltilirken virajlı bölümler de tehlikeli olmaktan çıkartıldı.
2 bin ton sıcak asfaltın serildiği yolda böylelikle özellikle kış çalışmalarında büyük zorluklara neden olan engebeli ve virajlı yol, yapılan dolgu ve düzenlemeler sonucu konforlu ve güvenli hale getirilerek ulaşıma açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.