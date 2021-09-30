19 Mayıs'ta balkona İngiliz bayrağı baskılı havlu asan İranlı için takipsizlik kararı



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, geçen yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonuna İngiliz bayrağı baskılı havlu asması nedeniyle şikayet üzerine polis merkezine götürülüp serbest bırakılan İran uyruklu Mohammad Reza K. (32), hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Olay, geçen yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda meydana geldi. İran uyruklu Mohammad Reza K, akşam saatlerinde oturduğu Kocasinan ilçesi Fuzuli Caddesi'ndeki evinin balkonuna, iddiaya göre İngiliz bayrağı baskılı havlu astı. Saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okumak için balkonlarına çıkan vatandaşlar, durumu fark edince Mohammad Reza K.'ya tepki göstererek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekilerin tepki gösterdiği Mohammad Reza K.'yı, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Havluya da el koydu. Polis merkezinde ifadesi alınan İranlı, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı" dedi. Mohammad Reza K., havluyu asarken kasıtlı olarak hareket etmediğinin anlaşılması üzerine serbest bırakıldı.

VALİLİK: PROVOKASYON ÖNLENDİ

Olay sonrası Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise olası bir provokasyonun engellendiğine dikkat çekilerek, "Dün kutladığımız 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat tam 19.19´da bayraklarımızla İstiklal Marşımızı okumak için balkonlarına çıkan vatandaşlarımız bir evin balkonunda asılı yabancı bir bayrağı görünce saat 19.19´da ülkemiz genelinde yapılan programa aykırı bir durum olarak değerlendirerek şikayet ve ihbarlarda bulunmuşlardır. Bunun üzerine ilgili şahıs hakkında yapılan şikayet ve ihbarlar neticesinde şahsın bilgisine başvurulmuş, yapılan görüşmelerde şahsın farklı bir amaç gütmediği anlaşılmış ve durum tutanak altına alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mohamed Reza K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek, `Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama´ suçunun oluşmadığı belirtildi. Ayrıca, herhangi bir zarar tespit tutanağının da oluşturulmadığı ve zararın meydana gelmediği anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı dair karar verildiği ifade edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-09-30 11:13:19



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