Bünyan’da 85 kişilik öğrenci yurdu tamamlandı

Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda birinci etap 85 kişilik öğrenci yurdu tamamlandı.

Yurdun yapımını üstlenen hayırsever İşadamı Yılmaz Turan’a teşekkür için Bünyan Meslek Yüksek Okulu’nda toplantı yapıldı. Toplantıya Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkanı Özkan Altun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Derviş Boztosun, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Levent Kaşıkan katıldı. Yapılan 85 kişi kapasiteli yurt için hayırsever İşadamı Yılmaz Turan’a teşekkür eden heyet, akabinde yapılacak olan yeni proje ve yatırımlarla ilgili görüşmelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Bünyan Meslek Yüksekokulu'na öğrenci yurdu yapımını üstlenen Hayırsever İşadamımız Yılmaz Turan başta olmak üzere Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.