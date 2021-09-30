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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri İtfaiyesi 95 yaşında

İHA

Kayseri İtfaiyesi 95 yaşında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte Kayseri İtfaiyesi’nin 95. yılı ve Türk İtfaiye Teşkilatı’nın ise 307. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı. İtfaiye tulumbasından su tahliyesi yapan Büyükkılıç ile Vali Günaydın, afet aracını da ilgiyle inceledi.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte, 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın standını gezdi.

“GÜÇLÜ, DONANIMLI VE DENEYİMLİ BİR İTFAİYE KURULUŞUMUZ VAR”
Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, güçlü, donanımlı ve deneyimli bir itfaiye kuruluşları olduğunu belirterek, “Kayseri’mize layık olan itfaiye ekibimizin 95. yılını kutlarken, itfaiyemiz geçtiğimiz aylarda Fethiye, Marmaris, Muğla ve Antalya gibi yangınlarda en büyük hizmetleri verdi. Oradan sayın başkanlarımızın, valilerimizin bizlere gönderdiği teşekkür mektuplarından sonra anladık ki Kayseri ekibi, diğerleri gibi gerçekten fedakârca canla başla çalışıp, görevlerini yapmıştır” ifadelerini kullandı.
İtfaiye teşkilatına bir yenilik daha kazandırıldığını ifade eden Büyükkılıç, “Otobüsün içerisinde 8, bir de şoför olmak üzere 9 kişinin rahatlıkla istirahat edeceği, her türlü ihtiyacını, yemeğini pişirmeden, bulaşığını ve çamaşırını yıkamaya kadar, duşunu alarak, ihtiyacını görüp, istirahatini yapabileceği bir ortamı sağlamış olduk. Gittiği yerde nerede kalacağım kaygısında kalmayacak, bu hizmetini verecekler. Kazasız, belasız nice 95’li yıllar diliyorum” diye konuştu.

“İTFAİYE TEŞKİLATIMIZ TAM TEŞEKKÜLLÜ HAZIR DURUMDA”
İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü münasebeti ile ülkenin birçok yerinde büyük bir fedakârlık ile çalışan ekipleri ziyaret ettiklerini söyleyen Vali Şehmus Günaydın ise, afet zamanlarında olay yerine giderek çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür etti ve kuruluş yıldönümü nedeniyle teşkilat mensuplarını tebrik etti. Vali Günaydın, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin ne kadar mesafe aldığını gördük. İnşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğunda da itfaiye teşkilatımız tam teşekküllü hazır durumda” dedi.

EĞİTİMLİ VE DONANIMLI BİR İTFAİYE TEŞKİLATI
İtfaiye Teşkilatı’nın ülkemizde kuruluşunun 307’nci yıldönümü, şehrimizde kuruluşunun 95’inci yıldönümü olduğunu dile getiren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da gayet eğitimli, donanımlı bir itfaiye teşkilatı bulunduğunu belirterek Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Ersoy, “İnşallah hiçbir zaman gerek kalmaz ama vaka sayılarına baktığımızda da çok ciddi vaka var. Çok ciddi vakaya da anında müdahale etme durumları var, maksimum 10 dakika da süre belirlemiş İtfaiye Teşkilatı’mız. Bu manâda da İtfaiye Teşkilatı’mızın İtfaiye Haftası’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

MOBİL KONAKLAMA ARACINI GEZDİLER, BASKETBOL OYNADILAR
Stantları gezen protokol, Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenen, deprem, sel gibi afet durumlarında görevli personelin olay yerinde geçirdiği gün süresince konaklamasını daha sağlıklı bir biçimde yapabilmeleri için tasarlanan afet aracını ilgiyle inceledi.
Yangından korunma yolları ve yangın esnasında alınması gereken önlemler konusunda bilgiler alan Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç, ayrıca Spor A.Ş. tarafından kurulan basketbol potasına basket atışı yapıp, itfaiye tulumbasından su tahliyesi yaptılar.
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar 307 yıllık köklü bir geçmişi olan ve 7 gün, 24 saat kesintisiz fedakârca hizmetine devam eden Büyükşehir Belediyesi Kayseri İtfaiyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’ndaki standında, trafik kazalarına ve ev yangınlarına müdahale, deprem ekipmanları ile afet otobüsü vatandaşlara sergilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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