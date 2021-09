‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projesi geniş yankı uyandırdı

Çölyaklılara yönelik yaptığı hizmetlerle geniş yankı uyandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın son olarak ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projesi’ni duyan vatandaşlar, Türkiye’ye örnek bir belediye hizmetinin verildiğini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise çölyaklılara yönelik 2017 yılında ilk olarak başlatılan ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan projelere bir yenisini daha eklediklerini belirterek, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, çölyakın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, “Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 185 çölyaklı aileye bugüne kadar 3 bin 606 çölyak paketi dağıttık. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. 2017 yılında 66 kişi 264 koli, 2018 yılında 132 kişi 528 koli, 2019 yılında 174 kişi bin 163 koli, 2020 yılında 182 kişi 960 koli ve son 9 ayda 185 kişi 691 koli olmak üzere toplam 3 bin 606 çölyak paketi verdik. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye’mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Proje’miz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde glütensiz ürünler kullanmayı talep ediyor. Bu projeyle oluşturulacak olan üretim tesisiyle çölyaklı aileler buradan faydalanabilecekler. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir” ifadelerine yer verdi.

47 yaşındaki Melek Közelo ise bir yıldır çölyak tanısı koyulduğunu belirterek, “Kocasinan Belediyesi’nin bu konuda göstermiş olduğu destek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Ailemizde böyle bir hassasiyet gerektiren bir konu yoktu. Bir anda zayıfladım ve hastaneye gittim. Tahliller sonucunda çölyak olduğumu öğrendim. Ardından glütensiz beslenmeye başladım ve sağlığım yerine geldi. İlk zamanları çok bocaladım. Bilmiyordum nasıl besleneceğimi sonra öğrendim. Glütensiz ürünler, çok pahalı bu konuda belediyemizden Allah razı olsun. Yaklaşık bir yıldır çocuklarımla çay bahçesine gittiğimde sadece bir çay içebiliyordum. Şimdi ise glütensiz kafe açıldı ve Glütensiz Kayseri Mutfağı projesi hayata geçecekmiş. Ben ve çocuklarım çok mutlu oldu. Böyle hizmetlerin olmasından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uğur Akdoğan da kızının yaklaşık 14 yıldır çölyak hassasiyeti bulunduğuna dikkat çekerek, “Misafir gibi her şey 10 yıl önce bizim için bitti. Allah devletimize ve belediyelerimize zeval vermesin. Özellikle Kocasinan Belediye’mizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı cani gönülden tebrik ediyorum. Çünkü Türkiye’nin çok nadir yerlerinde böyle hizmetler var. 4 yıldır her ay paketlerimizi alıyoruz” dedi.

Sibel Bozdağ isimli vatandaş da oğlunun 11 yıldır çölyaklı olduğunu ifade ederek, “Sürekli diyet yapıyoruz. Bildiğiniz gibi ürünlerimiz çok pahalı. Sağ olsun başkanımız, 2017 yılından beri böyle bir proje başlattı. Allah razı olsun. Her ay düzenli olarak paketlerimizi alıyoruz. Glütensiz Kayseri Mutfağı Projesi’ni duyduğumuzda çok mutlu olduk. Çocuklarımız, gençlerimiz ve insanlarımız için çok faydalı bir proje olacağına inanıyorum. Çocuklarımızla dışarı çıktığımızda oturacak ve yiyecek bir şey bulamıyoruz. İnşallah proje sayesinde yavrularımız emin ellerde çıkan ürünleri tüketecek. Başkanımızdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

5 yıldır çölyaklı olduğunu belirten Yasemin Yılmaz da, “Glütensiz diyetime devam ediyorum. Çölyaklı olduğumu öğrenince çok tedirgin oldum. Bu hassasiyetle nasıl mücadele edeceğimi bilmiyordum ama şuanda çok iyi ilerliyorum. Glüten hassasiyetime karşı başkanımız bizlere ayrı bir hassasiyet gösterip, her ay düzenli bir şekilde desteğimizi alıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni projede de hayata geçtiği zaman çok memnun oluruz” ifadelerine yer verdi.

Diğer çölyaklı aileler de Kocasinan Belediyesi’nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.