KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “İhracatta Hedefimize Adım Adım İlerliyoruz”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Ağustos ayında Kayseri ihracatı bir önceki aya göre yüzde 18,6 oranında artarken, bu artış geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

TÜİK ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Ağustos ayı ihracatımız, bir önceki aya göre yüzde 18,5 artışla, 306,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ağustos ayına artışımız yüzde 47,5 olurken, bu artış 2020 yılı ilk sekiz ayına göre 44,4 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin ihracatı ise geçen yılın ilk sekiz ayına göre 36,9 oranında arttı. Her ay olduğu gibi Kayseri’nin yıllık ihracat artışı Kayseri ortalamasının üzerinde gerçekleşti” dedi. Ağustos ayında en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını söyledi. Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ilk 10 ülkede birkaç ülke hariç hepsinin de Avrupa ülkeleri ve Amerika olduğunu belirterek, bunun da Kayseri sanayisindeki kalitenin bir özeti olduğunu belirtti.

İhracatta Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla yollarına devam ettiklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Rakamlarımızın artış hızının her zaman olduğu gibi Türkiye ortalamasının üzerinde olması iyi durumda olduğumuzu gösteriyor. Sene başında koyduğumuz 3,5 milyar dolarlık hedefimize adım adım ilerliyoruz. Pozitif yöndeki bu artış bizlere ayrı bir motivasyon sağlıyor. Üretici ve ihracatçı firmalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Son dönemde tüm dünyada artan enerji, hammadde ve navlun fiyatları ve hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılara rağmen üretime ara vermeden devam eden, ihracat yapan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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