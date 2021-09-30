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7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan sanığın avukatından tepki çeken istek Gürcistan'a kaçtıktan bin 131 gün sonra yakalanan sanığın avukatı: "Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur, tutuksuz yargılansın"

İHA

7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan sanığın avukatından tepki çeken istek Gürcistan'a kaçtıktan bin 131 gün sonra yakalanan sanığın avukatı: "Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur, tutuksuz yargılansın"

Kayseri’de trafik kazası sonucu Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve bin 131 gün sonra yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Olayın ardından kaçtığı Gürcistan'da yakalanarak gözaltına alınan sanık avukatının "Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur" diye savunma yapması da aile yakınlarından tepki gördü.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, kazanın ardından Gürcistan’a kaçan ve bin 131 gün sonra teslim olan Adnan Ö., tutuklu bulunduğu Artvin Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Müştekilerin de katıldığı duruşmada, taraf avukatları da yerini aldı. Cumhuriyet savcısı daha önce vermiş olduğu mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Adnan Ö., “Tutuksuz yargılanmak istiyorum” diye savunma yaparken, sanık avukatının "müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur, tutuksuz yargılanmasını istiyoruz" sözleri de duruşmada yer alan aile yakınları tarafından tepki çekti.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay
25 Mart 2018'de saat 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm’ün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Ö.'ye ait otomobil, aniden Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm’ün hakimiyetini kaybettiği aracı refüjden karşı istikamete geçerek A.H. yönetimindeki 41 BD 308 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir’in 27 Mart’ta Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan’a kaçtığı belirlenirken, aracı ise hasarlı ve terk edilmiş şekilde Talas ilçesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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