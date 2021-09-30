Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü (2)

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TUTUKLANDILAR

Kayseri´de, hırsızlık için girdikleri evlerden ziynet eşyası ve para çalarken polis tarafından yakalanan S.Ç., Z.E., Y.K. ve C.B. adlı kadınlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2021-09-30 15:01:00



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