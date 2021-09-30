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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç: “Ulaşım dinamik bir olay, sürekli değişir”

İHA

Başkan Büyükkılıç: “Ulaşım dinamik bir olay, sürekli değişir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 6. Kayseri Ulaşım Zirvesi’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, zirvede katılımcılara kentteki ulaşım projeleri ve hizmetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen zirveye Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk ile 16 farklı şehirden 150 civarında sektör temsilcisi katıldı. Büyükkılıç, 6. Kayseri Ulaşım Zirvesi’nde yaptığı konuşmasına pandemi sürecinde toplu ulaşımda HES kodu uygulaması ve ayakta yolcu alınmama kararlarını ilk uygulayan şehir Kayseri’nin olduğunu belirtip, korona virüs ile mücadele kapsamında aşı olunması çağrısını yineleyerek başladı. Başkan Büyükkılıç, katılımcılara açık hava müzesi olarak anılan endüstri, turizmin, sağlığın ve ticaretin merkezi Kayseri’nin tarihi, kültürel zenginliklerinden bahsetti. Ayağı kırık leyleklere vakıf kurmuş ecdadın torunları olan Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet şehri böylesi güzel şehirde ulaşım biriminin yaptığı 6. Kayseri Zirvesi’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Büyükkılıç, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket eden bir anlayışın sahibi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman ‘falan şehirde ulaşım ile ilgili sorun var, kaos var’ diye sevinemeyiz, tam aksine üzülürüz. İşte ortak aklın özelliği bu. Buraya gelip bu zirveyi niye yapıyoruz? Kazanımlarımızı, bilgilerimizi, deneyimimizi paylaşacağız. Ulaşım dinamik bir olay, statik değil, kinetik bir olay, hareketli, sürekli değişir” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, ulaşım konusunda ortak aklı önemsediklerini, üniversiteler ve organize sanayi ile iş birliğini göz ardı etmediklerinin altını çizdi. Kayseri’de ulaşımın, minibüslerin otobüse dönüştürülmesi, raylı sistem hatlarının devreye girmesi ve ulaşımın tek elden yönetimine karar verilmesi olmak üzere 3 boyutu olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, bu değişimlerle kaos döneminin bittiğini, ulaşım ile ilgili güzelliklerin ortaya çıktığını anlattı. Büyükkılıç, Kayseri’nin doğalgazla çalışan otobüsleri ilk uygulayan şehir olduğundan söz ederek, şöyle konuştu:
“Böylelikle, hava kirliliği ve çevre açısından da çevre dostu bir şehir gündeme gelmiş oluyor. Yüzde 40 civarında otobüslerimizin doğalgazla çalıştığını buradan hatırlatmak isterim. Son süreçte 25 tane otobüs daha aldık, bunların hepsi doğalgazlı, çevre dostu otobüslerdir. Tramvayla ilgili çalışmalarımız Kayseri’mizde başladığında yine ilklere imza atıldı. Zemini canlı yeşil çimlerle döşendi, doğal güzellik kazanırken, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından en iyi kentsel entegrasyon ödülünü de almış olduk.”
Yeni hatlarla birlikte toplam 48 kilometrelik tramvay hattının da hayata geçeceğini, yine 175 bin civarında yolcu taşıma kapasitesinin ortaya çıkacağını söyleyen Büyükkılıç, 69 tramvayın hizmette olduğunu, 11 yeni tramvay ile tramvay sayısının 80’e çıkacağını katılımcılarla paylaştı. Başkan Büyükkılıç, çevreci anlayış ile ulaşımda KAYBİS uygulamasından bahsederek, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından “En İyi Sürdürülebilir Gelişme” ödülünü aldıklarını, bisiklet yolları uzunluğunun da 90 km’yi bulduğunu ve örnek etkinlikler yaptıklarını, bisiklet yolları ile ilgili projelerin de devam edeceğini söyledi. Ulaşım A.Ş.’nin yapmış olduğu çevreci çalışmalar ile karbon azaltımı konusunda bilimsel taahhüdü kabul edilmiş olan ilk şirket olduğunu söyleyen Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Dünyadaki 21 ulaşım şirketinden birisidir. Bunlar gözardı edilmeyecek, sözde değil, özde çevreci olduğumuzu buradan sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ulaşım A.Ş. hizmette sınır tanımıyor, Kayseri dışında, Türkiye’deki illere ve yurt dışına da değişik ülkelere danışmanlık hizmeti veriyor. Son olarak artan araç sayısıyla birlikte trafik yükünün artacağını ön gördüğümüz için “150. Yılda 150 Proje” arasında yer verdiğimiz Trafik Sinyalizasyon Merkezi projemiz bu yıl hayata geçiriliyor. Trafik Kontrol Merkezi kapsamında 120 adet kamera montajı planlanırken, 1. fazda 55 kavşak devreye alınarak akıllı kavşak altyapısı kurulumu 45 gün içerisinde tamamlanacak. 1. fazda 120 adet izleme kamerasının sahada kurulması ile kontrol merkezinde operatörler tarafından kent trafiği canlı olarak denetlenebilecek. Akıllı kavşak altyapısı ile kavşaklar dinamik olarak araç yoğunluğuna göre sinyalizasyon sürelerini otomatik olarak ayarlayabilecek. Sinyal arızaları, trafik kazaları gibi arıza durumlarında kontrol merkezinden hızlı aksiyon alınması sağlanacak. 2. fazda 60 adet raylı sistem kavşağı kontrol merkezine entegre edilerek, akıllı kavşak haline getirilecek.”
Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da zirvede Ulaşım A.Ş. ve çalışmaları hakkında teknik bilgiler verdiği konuşmasında ulaşımın ve toplu taşımanın kentlerdeki en hayati konulardan birisi olduğunu vurgulayarak, ulaşım zirvesinin bilgi ve tecrübe paylaşımı için ulusal ve uluslararası bir platforma dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise bir sıkıntı çıkmadan önce o sıkıntıyı hissetmek veya sıkıntı çıkmasını beklemeden çözüm bulmak, çözüm önerileri getirmek yani satranç tahtasındaki 3 hamle sonrasında başımıza, önümüze gelecekleri hesaplamak adına 6. kez yapılan Ulaşım Zirvesi’ni çok anlamlı diye niteleyerek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, Kayseri'nin Anadolu'nun merkezinde Erciyes gibi bir dağın eteğinde ve Kapadokya gibi turizm merkezinin yanında olan Kayseri'de ulaşımın, yolun turizm ile bağlantısına yönelik bilgiler verdi ve Kayseri'nin nitelikli bir ulaşım altyapısına sahip olduğunu ifade etti. Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü, Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Gündoğdu ise zirvede yaptığı konuşmada, Kayseri’deki ulaşım konusunda Ulaşım A.Ş.’nin proje, uygulama ve çalışmaları hakkında detaylı bilgiler vererek, akıllı ulaşımdan ulaşımdaki yeni uygulamalara, yürütülen çalışmalardan ilerde yapılması planlanan çalışmalara kadar pek çok konuda katılımcıları bilgilendirdi.
Konuşmaların ardından Ulaşım A.Ş.’nin video klibi izletildikten sonra zirve, “Gelecekte Ulaşım Ve Ulaşımın Yönetimi”, “Ulaşımda Bilgi, Teknoloji Ve Dönüşüm Yönetimi” ve “Zor Zamanlarda İşletici Olmak” konularının yer aldığı üç oturum şeklinde devam etti. Ayrıca zirvede katılımcılar, Ulaşım A.Ş. tarafından geliştirilen ve son teknolojik altyapıya sahip olan KAYBİS Versiyon2 Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi’ni de ilgiyle inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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