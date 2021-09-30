Kazada 7 yakınını kaybeden Seher: Sürücüsünün artık en ağır cezayı almasını istiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada 7 yakınını kaybeden Seher: Sürücüsünün artık en ağır cezayı almasını istiyoruz

DHA

Kazada 7 yakınını kaybeden Seher: Sürücüsünün artık en ağır cezayı almasını istiyoruz


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 2018 yılında aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan, bin 131 gün sonra Gürcistan'dan Artvin'e gelerek teslim olan Adnan Özdemir'in (49), yargılanmasına devam edildi. Kazada biri kadeşi 7 yakının kaybeden Seher Çay, "Dava 3 yıldır devam ediyor. Artık bu sürecin sonuçlanmasını ve bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.
Olay, 25 Mart 2018 günü saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, Adnan Özdemir yönetimindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kırmızı bültenle aranan Özdemir, 30 Nisan 2021'de Gürcistan'dan Artvin'e gelerek, bin 131 gün sonra polis ekiplerine teslim oldu. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Adnan Özdemir, tutuklu bulunduğu Artvin'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, avukatı ile kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin yakınları Ahmet Üzüm ve Seher Çay da salonda hazır bulundu.
'DOĞRUDAN TESLİM OLDUĞU GİBİ BİR ALGI YAPILMASIN'
Sanık avukatı Cavit Dursun, müvekkilinin kendisinin teslim olduğunu söyledi. Bu sırada şikayetçi Ahmet Üzüm, "Sen neyden bahsediyorsun? Ne anlatıyorsun? 7 kişi öldü" diyerek tepki gösterdi. Müşteki Üzüm ailesi avukatı Seyit Halil Yüzgeç ise, "Sanık soğukkanlı şekilde Gürcistan'a kaçmış, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştır. Bu yüzden de Gürcistan'da 9 ay tutuklu kalmıştır. İade anlaşması olmaması nedeniyle tahliye olduktan sonra konsolosluğa gitmiştir. Doğrudan teslim olduğu gibi bir algı yapılmasın" ifadelerini kullandı.
Ölen Zehra Üzüm'ün kız kardeşi şikayetçi Seher Çay, "Dava 3 yıldır devam ediyor. Artık bu sürecin sonuçlanmasını ve bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.
Sanık Özdemir ise tutuksuz yargılanmayı talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, kazada yaralanan ambulans şoförünün yüzünde kalıcı iz olup olmadığının tespiti için beklenen İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-09-30 15:39:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KTO Başkanı Gülsoy: "Ağustos ayında 306 milyon 170 bin dolar ihracat yaptık"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy: "Ağustos ayında 306 milyon 170 ...
Başkan Büyükkılıç: “Ulaşım dinamik bir olay, sürekli değişir”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Ulaşım dinamik bir olay, sürekli ...
Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü (2)
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü (2)
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler ...
Öz kızına istismar sanığı 20 yıl ceza aldı, eşi sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Öz kızına istismar sanığı 20 yıl ceza aldı, eşi sinir ...
Güneş: “Ürünlerin alım fiyatını devlet açıklarsa, çiftçi de tüccarın eline düşmez” Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş: “Gübre fiyatları çok yüksek, devletimizin gübre fabrikalarına müdahale etmesi lazım” “Arpayla çavdarı seçemeyenler Tarım Bakanlığı’nda bürokrat oluyor” “Tarım Bakanlığı'nın bürokratları bakan beye doğru bilgi verseler bu işlerin çoğunu çözeceğiz ama bilmiyorlar”
YEREL HABERLER Güneş: “Ürünlerin alım fiyatını devlet açıklarsa, ...
Kayserispor - Trabzonspor maçını Numanoğlu yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor - Trabzonspor maçını Numanoğlu yönetecek
Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü
Ceviz topladığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ceviz topladığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını ...
7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan sanığın avukatından tepki çeken istek Gürcistan'a kaçtıktan bin 131 gün sonra yakalanan sanığın avukatı: "Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur, tutuksuz yargılansın"
YEREL HABERLER 7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan ...
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den eğitim gördüğü okuldan sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den eğitim ...
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “İhracatta Hedefimize Adım Adım İlerliyoruz”
YEREL HABERLER KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “İhracatta Hedefimize ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Zilletin gizli ajandası birer birer ortaya çıkıyor"
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Zilletin gizli ...
(ÖZEL) Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi ...
Kayseri Şeker’den iklim değişikliğine katkı En yeşil şeker Kayseri Şeker
YEREL HABERLER Kayseri Şeker’den iklim değişikliğine katkı En yeşil ...
‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projesi geniş yankı uyandırdı
YEREL HABERLER ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projesi geniş yankı ...
Başkan Büyükkılıç’tan, 10 milyon TL yatırım yapılan Yeraltı Çarşısı’nda inceleme
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan, 10 milyon TL yatırım yapılan ...
Emre Demir’e okulundan ‘Uğurlu Veda Programı’ Emre Demir: “Barcelona’da Türkiye’yi gururlandırmak için çok çalışacağım”
YEREL HABERLER Emre Demir’e okulundan ‘Uğurlu Veda Programı’ Emre ...
İş makinesi ve güvenlik kulübesini yakan kepçe operatörü yakalandı
YEREL HABERLER İş makinesi ve güvenlik kulübesini yakan kepçe ...
Yapılandırmada son gün! SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "Gecikmeksizin vatandaşlarımızı il müdürlüklerimize bekliyoruz"
YEREL HABERLER Yapılandırmada son gün! SGK İl Müdürü Hacı Ali ...
Kayseri’nin çınarları, büyükşehir konforunda Yaşlı Yaşam Merkezi’nde
YEREL HABERLER Kayseri’nin çınarları, büyükşehir konforunda Yaşlı ...
Kayseri İtfaiyesi 95 yaşında
YEREL HABERLER Kayseri İtfaiyesi 95 yaşında
Talasgücü Belediyespor, Afyon’da kamp yapacak
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor, Afyon’da kamp yapacak
Bünyan’da 85 kişilik öğrenci yurdu tamamlandı
YEREL HABERLER Bünyan’da 85 kişilik öğrenci yurdu tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.