Hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Kayseri’de 2 kez ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kez 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.(31) isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine teslim edildi.

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