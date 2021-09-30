10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de `hırsızlık´ suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kurtuluş K. (31), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, `hırsızlık´ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Kurtuluş K´nin Hacılar ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Şüpheli, eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilen Kurtuluş K., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-09-30 16:07:37
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