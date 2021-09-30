Bakan Soylu'dan Türkuaz'a sertifika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, sertifikasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan teslim aldı.

1999 yılında yaşanan Marmara Depreminin ardından gönüllü arama kurtarma faaliyetlerine yönelen Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından afetler sırasında sivil toplum kuruluşlarının standartlaştırılması ve ortak hareket etmesi amacı ile Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon programını Nisan ayında yapılan inceleme ve sınavı başarı ile tamamladı. Sertifika teslim töreni için AFAD Yönetim Başkanlığı’na davet edilen Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği adına Başkan Mehmet Eskitaş, Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sertifikasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden aldı.

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği böylelikle Kayseri’nin ilk, Türkiye’nin de akredite edilmiş 8. arama kurtarma ekibi oldu.

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