Kayseri Şeker’de 67’nci şeker üretim kampanyası başladı

Kayseri Şeker, Kayseri Fabrikası’nda 67’nci pancar alım ve şeker üretim kampanyasını törenle başlattı. Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, şeker fiyatlarına uygulanan baskı ve maliyeti karşılayacak bir fiyat açıklanmamasına dikkati çekerek, “Umudumuz devam ediyor. Allah çiftçimizin ve çalışanlarımızın emeklerini zayi etmesin. Ürünleri bereketli, kazançları bol olsun” dedi.

Kayseri Şeker’de 85 gün sürecek 67’nci kampanya dönemi törenle başladı. Pancar alım sahasında gerçekleştirilen törene, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun Yıldız ve Ali Türk, Denetim Kurulu Üyeleri Kaan Savruk ve Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Güzar ve Prof.Dr Mehmet Arslan ile Genel Müdür İsmail Gedik, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Mesut Karabulut, Şeker İş Sendikası Şube Başkanı İbrahim Dayı ile çiftçiler ve çalışanlar katıldı.

Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Fabrika’nın 67’nci kampanya döneminde 1 milyon 128 bin ton pancar işleyerek, 165 bin ton şeker üreteceğini söyledi. Şeker fiyatında beklenen artışın henüz gerçekleşmemesinin burukluğu içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Akay, şu görüşlere yer verdi:

“Çok önemli bir iş yaptığımız inancındayız. Çiftçinin helal kazancını, alın terini değerlendirmek için bugün işte bir başlangıç yapıyoruz. Geçen hafta Boğazlıyan Fabrikamızı, bugünde Kayseri Fabrikamızın kampanyasını başlatıyoruz. 3 Ekim itibariyle de Turhal Fabrika’mızda daha geniş katılımlı bir törenle kampanyamızı başlatacağız. Üç fabrikamız da çiftçimizin helal kazancını, alın terini en iyi şekilde değerlendirmek için çarklarımız dönmeye başlayacak. Her zaman söylüyoruz bu dumanlar tütsün, bu çarklar dönsün ki; binlerce, on binlerce insanın geçim kapısı, hem bugünü, hem geleceği onun için buraların en iyi şekilde en başarılı şekilde işinin yürümesi sürdürülmesi lazım. Biz bu heyecanı duyuyoruz ama özellikle son yıllarda şunu görüyorum, bu sene daha net bir hale geldi maalesef şeker sektörü öksüz, şeker sektörü sahipsiz, Türkiye de her ürünün, her işin bir sahibi bulunuyor da maalesef şeker sektörü sahipsiz Aylardır benim şeker fiyatlarının yeniden düzenlenmesi konusunu anlatmadığım merci kalmadı. Yani böyle nefesim tükeninceye kadar anlattım. Emin olun ve maalesef bakıyorum bu işe benim gibi bir kaç kişi sahip çıkıyor. Onlarla beraber bir şekilde yapmaya çalışıyoruz, onun dışında özelleşen fabrikaların sahipleri de bir sürü zararda olmalarına rağmen, Türk Şeker iyice batağa gitmesine rağmen kimseden ses çıkmıyor.”

Pancar taban fiyatının 420 lira olarak açıklanmasıyla birlikte geçen yıla göre bu yıl 400450 milyon gibi bir maliyet artışı olacağına dikkati çeken Başkan Akay, şeker zammının kaçınılmaz olduğunu, aksi durumda söz konusu maliyet yükünün şeker fabrikalarını çok ciddi sıkıntıya düşüreceğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Her gün kulağımız Ankara’dan gelecek zam haberinde. Şeker fiyatlarının yeniden düzenlendiği açıklanır mı, diye onu bekliyoruz. Şeker fiyatı niçin önemli? Pancara 420 lira fiyat açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Şeker Fabrikaları henüz şeker fiyatları belli olmadığı için bu fiyatla ilgili bir değerlendirme ortaya koymadılar. Bakın öncelikle şuna dikkatinizi çekiyorum. Biz bu açıklanan fiyata göre 84 liralık maliyet farkı ortaya çıkıyor. Bu sene alacağımız pancarla hesapladığımız zaman bize maliyeti ne kadar biliyor musunuz 260 milyon lira. Doğalgaza, kömüre, nakliyeye diğer girdilere gelen zamları da düşündüğünüz zaman nerden baksanız en az 400 450 milyon lira gibi bir fark ortaya çıkarıyor. İşte şeker zammı bunun için önemli. Şeker fiyatı artmadan bu maliyetin karşılanması mümkün değil. Zam konusunda dün itibarı ile bir takım haberler geldi. Cumhurbaşkanlığı Gıda Komitesi toplanmış ve şeker fiyatları konusu nihayet gündeme gelmiş. İnşallah, ümit ediyorum, yarın itibarı ile bir açıklama bekleniyor. Bizim beklediğimiz, bizim ihtiyacımızı karşılayacak kadar olmasa da bir açıklama bekleniyor. Eğer olursa ondan sonra biz de hiç olmazsa çalışan kardeşlerimize, çalışma arkadaşlarımıza bu toplu sözleşme gereği olacak uygulamaları daha rahat şekilde, elimiz daha güçlü şekilde, gönlümüzden kopan bir şekilde uygulayabiliriz.’

Tören, geleneksel hale gelen fabrikaya ilk pancarı getiren Hakan Sevinç, Mehmet Asker ve Recep Aslan’a ödüllerinin verilmesi, dua ve kurban kesimini ardından fabrikaya ilk pancarın alınmasıyla sona erdi.

