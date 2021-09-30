Erciyes Cup: Beşiktaş: 69 - ÇBK Yenişehir Belediyespor: 84

Erciyes Cup Turnuvası’nın üçüncü ve son gününde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabakayı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 8469 kazandı. Beşiktaş Erciyes Cup’u galibiyet alamadan tamamlarken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ise bir galibiyetle tamamladı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Uğur Özen xx, Muhammed Turp xx
Beşiktaş A.Ş: Melek Uzunoğlu (9) xx, Jakobsone (19) xxx, Ceyda Necmiye Bekâr (2) x, Cansu Köksal Öngüner x, Melek Naz Akbaba (2) x, Özge Yavaş x, Elif Bayram (2) x, Hersler (16) xxx, Miadraskicevic x, Simmons (19) xxx, İlayda Güner x
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın (16) xxx, Feride Şevval Akalan (18) xxx, Melis Talay x, Yeliz Doğan (6) xx, Fatmanur Karakuş (10) xxx, Sinem Ataş (5) xx, Holingsvorth x, Turner (11) xxx, Anigwe (12) xxx, Esra Ural Topuz (6) xx
Periyotlar:
1.Periyot: 2112 (Beşiktaş lehine)
2Devre: 3032 (ÇBK Yenişehir lehine)
3.Periyot:4761 (ÇBK Yenişehir lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.