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Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğine 15’incisi yapılan Erciyes Cup sona erdi.

Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Beşiktaş’ı 8469’luk sonuçla mağlup etti. İkinci maçta Botaş, Bellona Kayseri Basketbolu 6053’Luk sonuçla mağlup etti.

Oynanan müsabakaların ardından 15.düzenlenen Erciyes Cup tamamlandı. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımların tamamına plaket takdim edildi. 3 gün süren Erciyes Cup’ta Botaş A.Ş oynadığı 3 maçını da kazandı. Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde;



1.Gün

Bellona Kayseri BasketbolBeşiktaş: 7469

Botaş A.ŞÇBK Yenişehir Belediyespor:7976



2.Gün

Bellona KayseriÇBK Yenişehir Belediyespor: 6766

Botaş A.ŞBeşiktaş A.Ş (Maçı oynanmadı)



3.Gün

Bellona Kayseri Botaş A.Ş: 5360

Beşiktaş A.Ş ÇBK Yenişehir Belediyespor:6984

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