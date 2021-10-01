Rektör Karamustafa, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle yemek yedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karamustafa, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle yemek yedi

İHA

Rektör Karamustafa, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle yemek yedi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrenci yemekhanesini gezdi ve burada öğrencilerle öğle yemeği yiyerek sohbet etti.
Yeni eğitimöğretim yılında yüz yüze derslerin başlaması ile birlikte kampüste öğrencilerle sık sık bir araya gelen ve öğrencileri dinleyen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrenci yemekhanesini gezdi. Burada öğrencilerle birlikte öğle yemeği yiyen Rektör Karamustafa, yemek masalarını tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere yemeklerden memnuniyetini soran Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi olarak öğrenci odaklı yaklaşımla öğrenci memnuniyetini sürekli yüksek tutmaya çalıştıklarını söyledi. Öğrenciler ise Rektör Karamustafa’ya üniversitenin imkanlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Rektör Karamustafa’ya teşekkür ettiler.
Öğrenci Yemekhanesi ziyaretinde Rektör Karamustafa’ya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu ile Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aracın motorunda uyuşturucu ticareti
YEREL HABERLER Aracın motorunda uyuşturucu ticareti
Hayırsever Yılmaz Turhan’dan KAYÜ Bünyan MYO’ya yurt desteği
YEREL HABERLER Hayırsever Yılmaz Turhan’dan KAYÜ Bünyan MYO’ya yurt ...
Erciyes Cup tamamlandı
YEREL HABERLER Erciyes Cup tamamlandı
Erciyes Cup: Beşiktaş: 69 - ÇBK Yenişehir Belediyespor: 84
YEREL HABERLER Erciyes Cup: Beşiktaş: 69 - ÇBK Yenişehir ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri Şeker’de 67’nci şeker üretim kampanyası başladı
YEREL HABERLER Kayseri Şeker’de 67’nci şeker üretim kampanyası ...
Melikgazi’nin deafolimpik sporcularından tarihi bir başarı öyküsü
YEREL HABERLER Melikgazi’nin deafolimpik sporcularından tarihi bir ...
Başkan Nursaçan: “Kayseri ihracat ve toplam dış ticarette rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Kayseri ihracat ve toplam dış ...
Bakan Soylu'dan Türkuaz'a sertifika
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan Türkuaz'a sertifika
10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde ...
Hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ...
Kazada 7 yakınını kaybeden Seher: Sürücüsünün artık en ağır cezayı almasını istiyoruz
YEREL HABERLER Kazada 7 yakınını kaybeden Seher: Sürücüsünün artık ...
KTO Başkanı Gülsoy: "Ağustos ayında 306 milyon 170 bin dolar ihracat yaptık"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy: "Ağustos ayında 306 milyon 170 ...
Başkan Büyükkılıç: “Ulaşım dinamik bir olay, sürekli değişir”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Ulaşım dinamik bir olay, sürekli ...
Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü (2)
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü (2)
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler ...
Öz kızına istismar sanığı 20 yıl ceza aldı, eşi sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Öz kızına istismar sanığı 20 yıl ceza aldı, eşi sinir ...
Güneş: “Ürünlerin alım fiyatını devlet açıklarsa, çiftçi de tüccarın eline düşmez” Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş: “Gübre fiyatları çok yüksek, devletimizin gübre fabrikalarına müdahale etmesi lazım” “Arpayla çavdarı seçemeyenler Tarım Bakanlığı’nda bürokrat oluyor” “Tarım Bakanlığı'nın bürokratları bakan beye doğru bilgi verseler bu işlerin çoğunu çözeceğiz ama bilmiyorlar”
YEREL HABERLER Güneş: “Ürünlerin alım fiyatını devlet açıklarsa, ...
Kayserispor - Trabzonspor maçını Numanoğlu yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor - Trabzonspor maçını Numanoğlu yönetecek
Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü
Ceviz topladığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ceviz topladığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını ...
7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan sanığın avukatından tepki çeken istek Gürcistan'a kaçtıktan bin 131 gün sonra yakalanan sanığın avukatı: "Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur, tutuksuz yargılansın"
YEREL HABERLER 7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan ...
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den eğitim gördüğü okuldan sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den eğitim ...
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “İhracatta Hedefimize Adım Adım İlerliyoruz”
YEREL HABERLER KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “İhracatta Hedefimize ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.