Tarihi Aslanlı Ev'in restorasyon çalışması başladı

Mülkiyeti Develi Belediyesine ait olan Tarihi Aslanlı Ev’in restorasyon çalışmasına başlandı.

Restorasyon projesinin evin orijinal dokusuna ve bulunduğu mahallenin tarihi yapısına uygun olarak yapılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Tarihi Develi evlerinin simge değerlerinden olan Aslanlı Ev için restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Develimizin tarihi ve kültürel miraslarının gelecek nesillerimize aktarılmasını sağlayacak bu projemiz büyük önem arz etmektedir. İnşallah bu projemizin tamamlanmasının ardından diğer kültür varlıklarımızı da restore edip tekrar gün yüzüne çıkararak hemşerilerimizin kullanımına sunacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.