Yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı

İHA

Yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nce yolcu otobüsünde yapılan çalışmalarda, bir yolcunun eşyaları arasında 511 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğünce M.G.'nin kente yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Otobüste yapılan aramada M.G.'nin bulunduğu koltuk üst eşya kısmında poşet içerisinde 511 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.G., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu tacirine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası
Hırsızların yöntemi 'pes' dedirtti Halatla çekerek otomobil çaldılar
YEREL HABERLER Hırsızların yöntemi 'pes' dedirtti Halatla çekerek ...
İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi ateşe veren şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi ateşe veren ...
Kayseri'de aspir hasadı başladı
YEREL HABERLER Kayseri'de aspir hasadı başladı
Bellona Kayseri Basketbol’da ayrılık
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol’da ayrılık
Tarihi Aslanlı Ev'in restorasyon çalışması başladı
YEREL HABERLER Tarihi Aslanlı Ev'in restorasyon çalışması başladı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Rektör Karamustafa, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle yemek yedi
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa, öğrenci yemekhanesinde ...
Aracın motorunda uyuşturucu ticareti
YEREL HABERLER Aracın motorunda uyuşturucu ticareti
Hayırsever Yılmaz Turhan’dan KAYÜ Bünyan MYO’ya yurt desteği
YEREL HABERLER Hayırsever Yılmaz Turhan’dan KAYÜ Bünyan MYO’ya yurt ...
Erciyes Cup tamamlandı
YEREL HABERLER Erciyes Cup tamamlandı
Erciyes Cup: Beşiktaş: 69 - ÇBK Yenişehir Belediyespor: 84
YEREL HABERLER Erciyes Cup: Beşiktaş: 69 - ÇBK Yenişehir ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri Şeker’de 67’nci şeker üretim kampanyası başladı
YEREL HABERLER Kayseri Şeker’de 67’nci şeker üretim kampanyası ...
Melikgazi’nin deafolimpik sporcularından tarihi bir başarı öyküsü
YEREL HABERLER Melikgazi’nin deafolimpik sporcularından tarihi bir ...
Başkan Nursaçan: “Kayseri ihracat ve toplam dış ticarette rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Kayseri ihracat ve toplam dış ...
Bakan Soylu'dan Türkuaz'a sertifika
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan Türkuaz'a sertifika
10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde ...
Hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ...
Kazada 7 yakınını kaybeden Seher: Sürücüsünün artık en ağır cezayı almasını istiyoruz
YEREL HABERLER Kazada 7 yakınını kaybeden Seher: Sürücüsünün artık ...
KTO Başkanı Gülsoy: "Ağustos ayında 306 milyon 170 bin dolar ihracat yaptık"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy: "Ağustos ayında 306 milyon 170 ...
Başkan Büyükkılıç: “Ulaşım dinamik bir olay, sürekli değişir”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Ulaşım dinamik bir olay, sürekli ...
Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü (2)
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü (2)
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.