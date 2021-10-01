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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 dosyadan aranan suç makinesi yakalandı

İHA

12 dosyadan aranan suç makinesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 12 hırsızlık dosyasından aranan şahıs yakalandı.
Kayseri'de Yeni Sanayi ve Eski Sanayi'deki işyerlerinden ayrıca otolardan akülerin çalışması olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Y.Y. olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda Y.Y. (30), yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Y.Y.'nin kentte meydana gelen 12 olayın şüphelisi olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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