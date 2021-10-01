AGÜ Mimarlık’tan Çocuk Atölyesi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından, “Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü” kapsamında "Çocuklar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" atölye programı düzenlendi. Atölyeye 712 yaş arası çocuklar katıldı.

“Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü” ülkemizde Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Burak Asiliskender, Dr. Öğretim Üyesi Sinan Akyüz, Arş. Gör. Özlem Kevseroğlu ve doktora bursiyeri Gülsüm Polat danışmanlığında, Global Sustainable Futures Progress Through Partnerships Network ortaklığı ile küresel okullar savunucusu Çelebi Kalkan ve Dr. Sümeyra Ayık koordinatörlüğünde "Çocuklar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" atölye programı ile kutlandı.

Atölye programına katılan 712 yaş arası çocuklar ile sürdürülebilir kalkınma amaçları "Sorumlu Üretim ve Tüketim" hedefine yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı.

2030 yılına kadar kişi başına düşen küresel gıda israfını perakende satış ve tüketici seviyesinde yarıya düşürmek ve hasat sonrası kayıplar da dâhil olmak üzere, üretim ve tedarik zincirinde gıda kayıplarını azaltmak konuları da atölye programında ele alındı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğin, Birleşmiş Milletler’in tanımlamış olduğu başlıkları içeren bir seri çocuk atölyesi olarak devam ettirilmesi planlanıyor.

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