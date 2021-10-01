MELMEK Kursları yeni dönem kayıtları başladı

Sanat ve mesleki eğitiminde birçok kişinin başvurduğu Melikgazi Meslek Edindirme Kursları içi kayıtlar başladı. 2021 yılı sonbahar döneminde 20 ayrı tesiste 185 branşta ve 21 farklı alanda kurs verilecek.

Birçok farklı branşta kurs açıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her yıl binlerce insana ulaşan kurslar ile hem meslek sahibi olma hem hobi edinme hem de kaliteli zaman geçirme imkanı sunuyor. Kurslarımızda ev tekstili ve piko, kadın giyim modelistliği, Geleneksel el nakışları, Kuranı Kerim Okuma, Örgü Atölyesi, Türk Mutfağı, Dekoratif Geleneksel İğne Teknikleri, OkumaYazma, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi, Dekoratif Tablo Yapımı, Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı, Keçe Aksesuarları Yapımı, Takı, Kuaförlük, Yabancı Dil, Adli Kalem İşleri, Arıcılık, İşaret Dili, Hat, Ebru, Minyatür, Mozaik, Sedef Kakma gibi birçok branşta kurs verilecek. MELMEK kurslarımız kursiyerler, hem sosyalleşme imkânı bulacak hem de yaptıkları işleri kazanca dönüştürebilecekler. Birçok mahallede bulunan sosyal tesislerimizde farklı branşlarda açtığımız kurslarda verilen eğitimlere vatandaşlarımızın ilgisi her geçen gün artıyor. Yoğun ilgi gösterildiğinden kontenjanlar sınırlıdır. O yüzden kayıt yaptırmak isteyen tüm vatandaşlarımızın geç kalmadan kayıt yaptırması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu ayrıca, vatandaşların kurslar ile ilgili ayrıntılı bilgi, www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenebileceğini sözlerine ekledi.

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