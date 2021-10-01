Badminton branşına sporcular GSB Spor okullarından yetişecek

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Abdurrahman Arslan badminton branşını tanıtıyor.

Kayseri’de badminton sporcusu yetiştirerek, milli takım kadrosuna birçok sporcu gönderen başarılı antrenör Abdurrahman Arslan altyapıya sporcu yetiştirmek için okullarda badminton branşını tanıtıyor. Okullarda kısa bir tanıtım yapıp ve eğitim veren Antrenör Abdurrahman Arslan, çocukları GSB Spor Okullarına davet ediyor.

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