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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç, Ulu Çınarlar Korosu ile birlikte türkü söyledi

İHA

Büyükkılıç, Ulu Çınarlar Korosu ile birlikte türkü söyledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde gerçekleşen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliğine katıldı. Ulu çınarların müzik korosunun konserini keyifle dinleyen ve sahneye çıkarak yaşlılarla birlikte türkü söyleyen Büyükkılıç, “Onlara hizmet etmek ibadettir, büyüklerimize ne yapsak haklarını ödeyemeyiz” dedi.
Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Bahçesi’nde gerçekleşen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliğine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Yönetimi, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ile İl Müdürleri, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ile daire başkanları, yaşlılar ve davetliler katıldı.

“BÜYÜKLERİMİZE NE YAPSAK HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, her günün 1 Ekim gibi telakki edilmesini, her günün yaşlılara hizmet ederek geçirilmesini belirtti.
Konuşmasında ‘Büyüklerimize ne yapsak hakkını ödeyemeyiz’ diyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İslam kültüründe annenize, babanıza, yanınızda yaşlı olan büyüklere ‘öf bile demeyeceksin’ sözünü hatırlatan anlayış içerisinde, haklarını her zaman helal ve dua edecek şekilde davranmayı böyle gördük. Bugün bir farkındalık anlamında bir araya geldik. Büyüklerimizin tecrübeleri bizim için çok önemli. Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, sevinciyle bir ömür geçmiş. Ay yıldızlı Türk bayrağı, dini, devleti, ailesi ve çocukları için kendini feda etmiş ömürlerden bahsediyoruz. O açıdan elbette büyüklerimize ne yapsak haklarını ödeyemeyiz.”

“ONLARIN ELLERİNİ, AYAKLARINI ÖPÜP, HİZMET EDİYORUZ”
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin herkesin sahip çıktığı, onur ve gurur duyduğu bir şehir olduğunu dile getirerek, “Ayağı kırık leyleklere vakıflar kuran bir ecdadın torunları olarak büyüklerimizi ihmal etmememiz gerektiğini biliyoruz. Huzurevimizde huzur bulsunlar diye onların ellerini, ayaklarını öpüp, hizmet ediyoruz” dedi.
Merhum iş insanı Mustafa Kumlu’nun sendikacılıkta sağduyunun sesi olduğundan bahseden Büyükkılıç, “Değerli büyüğümüz, Kayserili hemşehrimiz, sendikacılıkta sağduyunun sesi olan, ay yıldızlı Türk bayrağı, vatanı, milleti ve dini için çırpınmış bir büyüğümüz rahmetli olunca, kıymetli ailesi gelip bizlere ‘rahmetli Mustafa Kumlu’nun hayırla anılması için hayırda bulunmak istiyoruz’ dediler. Bizler de ‘Şehrimizin göbeğinde, en güzel şekliyle ona hatıra kalacak bir eseri hayata geçiriyoruz, onun adını burada yaşatalım’ dediğimizde kabul ettiler ve bu eser ortaya çıktı. 2019’da kısa sürede bitirip, hizmete açtık. Bir süre hizmet ettikten sonra pandemi oldu, ister istemez ulu çınarlarımızı korumak adına bir arada bulunduramadık. Sonrasında tedbirlerimizi almak suretiyle büyüklerimizi tekrar buluşturduk” diye konuştu.

OKUMA SALONLARINDAN MÜZİK VE RESİM ODALARINA KADAR ÇOK FONKSİYONLU MERKEZ
Yaşlıların hareket kabiliyetlerine uygun olarak dizayn edilen fiziki yapı içerisinde, 50 yaşlının aynı anda hizmet alabileceği şekilde tasarlandığını ifade eden Büyükkılıç, merkez içerisinde, uğraş terapileri, kültürel, sosyal ve eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği aktivite odaları, destekleyici fizik tedavi hizmetlerinin sunulduğu fizik tedavi ünitesi, okuma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği okuma salonları, müzik eğitimi ve koro faaliyetlerinin gerçekleştirildiği müzik odası, resim dersleri ve yağlı boya çalışmalarının yapıldığı resim odası, psikolojik destek hizmetinin sağlandığı, yaşlılara rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin sunulduğu sosyal servis bulunduğunu anlattı.

“BU MERKEZ ULU ÇINARLAR İÇİN BULUŞMA YERİ”
Başkan Büyükkılıç, bu merkezin ulu çınarlar için bir buluşma yeri olduğunu belirterek, “Aktif olarak yaklaşık 600 yaşlı hizmetlerden faydalanıyor. 10 erkek 10 kadın yaşlı merkez hizmetlerinden faydalanıyor. Evde sosyal destek ve bakım hizmetleri ile günde yaklaşık 10 hanede, yaşlıların yaşam alanları temizlenirken, kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Her ay yaklaşık 120 hanede hizmet sunuluyor, 180 yaşlı evde sosyal destek ve bakım hizmetlerinden faydalanıyor. Merkezde, 1 koordinatör, 1 psikolojik danışman, 2 öğretmen, 2 hemşire, 1 çağrı merkezi elemanı, 6 temizlik ve bakım elemanı, 3 şoför ile aktif olarak yaşlılarımıza hizmetleri veriliyor” şeklinde konuştu.
Büyükkılıç, bu hizmetlerin hiçbir zaman reklamını yapmadıklarının da altını çizerek, “Bunları yapmak bizim asli görevlerimiz, olmazsa olmazımız, sosyal belediyecilik anlayışımız, sosyal devlet anlayışımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımızdır” ifadelerini kullandı.

“ONLARA HİZMET ETMEK İBADETTİR”
Ayrıca son evresinde kanser tedavisi gören hastalara hizmet etmek amacıyla Hospice Merkezinin ve Fakülte ile Şehir Hastanesi karşısında yapılan Hasta Yakınları Misafirhanesi projelerinin devam ettiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimizin, çocuklarımızın ve büyüklerimizin elinden tutuyoruz. Biriz, beraberiz, biz hep beraber büyük bir aileyiz” dedi.
Büyükkılıç, ulu çınarlara hizmet eden personele hatırlatmada bulunarak, “Büyüklerimizin duasını alın, onların gönlünü alın, onları incitmeyin, onlar bizim amel defterlerimizin devam etmesini sağlayacak olan canlarımız, onlara ne yapsak az, onlara hizmet etmek ibadettir” diye konuştu.
Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinlerinden Mustafa Soylu da konuşmasında, bu güzel tesisi ulu çınarlara kazandıran, maddi, manevi tüm değerleri saygıyla andıklarını ifade etti.

BÜYÜKKILIÇ DA TÜRKÜ SÖYLEDİ
Etkinlik kapsamında Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu Ulu Çınarlar Korosu, Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin ile birlikte Kayseri’nin ve ülkemizin türkülerini seslendirdi. Büyükkılıç da sahneye çıkarak ulu çınarlar ile birlikte türküleri seslendirirken, yaşlı çınarlar, sadece türküleri seslendirmekle kalmadı, hem türkü söyleyip hem de oyun oynayarak stres attı.
Vatandaşlarla sohbet eden ve çocuklara Kayserispor forması da hediye eden Başkan Büyükkılıç daha sonra, yine yaşlılar tarafından el emeği göz nuru hazırlanan sergiyi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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