Kayseri ve Mersin Tarsus OSB heyetleri Kayseri’de bir araya geldi

Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli ve Mersin Tarsus OSB’de bulunan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın da katılımıyla Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde bir toplantının da yapıldığı ziyaret ile ülkemizin mesleki eğitimdeki gözde okulları arasında tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.

Mersin Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Mersin Tarsus OSB’de bulunan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esma Kök ve öğretmenlerden oluşan heyeti Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan karşıladı. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası içindeki Mirasa Sahip Çıkma Sergi Salonu ve Ahi Evran Konferans Salonu’nu gezen Mersin heyeti, yapılan hizmetlerle ilgili hayranlıklarını belirtti. Ziyarette Başkan Tahir Nursaçan’a Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli tarafından Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından farklı bir teknikle yapılmış olan Atatürk’ün portresi hediye edildi.

Ülkemizin mesleki eğitimde OSB’ler içerisindeki en önemli iki okulunun yöneticileri ve öğretmenleri Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde de bir araya geldi. Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli ve Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Teknik Koleji ziyaretlerinde bir sınıfa girerek öğrencilerle de sohbet ettiler.



“KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ BİR ŞANS”

Mersin Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nin çok güzel bir okul olduğunu ifade ederek Kayseri için bir şans olduğunu söyledi. Ülkemizin iyi yetişmiş gençlerimize ihtiyacı olduğunu ifade eden Tekli, öğrencilerden öğrenim gördükleri yılları çok iyi değerlendirmelerini istedi. Kayseri OSB’deki çalışmaları yakından izlediklerini de ifade eden Sabri Tekli, bu çalışmalardan gurur duyduklarını kaydetti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirtti. Her genci bir cevher olarak gördüklerini dile getiren Nursaçan, sevgi ve saygı unsurlarına vurgu yaparak bunların olduğu her yerde bereketin olacağını söyledi.

Mersin Tarsus OSB Heyeti ile Kayseri OSB Heyeti arasında Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde bir toplantı da gerçekleştirildi. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esma Kök ve Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas tarafından sunumların yapıldığı toplantıda her iki okulda gençler için yapılan uygulamalar anlatılarak tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.



“KAYSERİ’Yİ ÖRNEK ALIYORUZ”

Gün boyunca yapılan incelemeleri değerlendiren Mersin Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, mesleki eğitim konusunda fikir alışverişinde bulunmak için Kayseri’yi ziyaret ettiklerini söyledi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ni Türkiye’nin en güzide okulu haline getirdiğini vurgulayan Tekli, “Tahir Başkanımız Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nda da mesleki eğitimin önderliğini, komisyon başkanlığını yapıyor. Bizler Kayseri’yi örnek alıyoruz. İlkleri hep Kayseri yapıyor. Dolayısıyla örnek alacağımız çok şey var” dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da iki kolej arasında köprüyü sağlayan bir ziyaret gerçekleştirildiğini belirterek Mersin Heyetini misafir etmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli’nin öğrenciyi öz evladından ayırmayan bir anlayışla hizmet ettiğini vurgulayan Bakan Nursaçan, “Bizler de ilk fırsatta kendilerini ve Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret edeceğiz. Ülkemizin geleceği üretimde, üretimin geleceği de mesleki ve teknik eğitimde. Bu anlayışla güç birliğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

