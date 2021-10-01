Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

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Yukatel Kayserispor, Süper Lig’in 8. haftasında yarın Trabzonspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor yarın sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor’u konuk edecek. Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün akşam Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yaptığı son antrenman ile tamamlayan SarıKırmızılılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

SarıKırmızılı takımda Gustavo Campanharo, Anthony Uzodimma ve Gökhan Sazdağı forma giyemecek. Bernard Mensah’ın ise oynayıp, oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Yarın Kadir Has Stadyum’unda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor maçındaTugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

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