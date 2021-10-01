Kadına şiddete ‘havadan’ farkındalık

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından, Kadın Acil Destek Uygulaması’na (KADES) dikkat çekmek için paraşütlerle pankart açıldı.

2018 yılından beri kullanılan uygulama 2021 yılına kadar Kayseri’de 26 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 619 bin 158 kadın tarafından telefonlarına indirildi. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, kullanılmaya başlandığı günden beri Kayseri’de 500 adli olaya müdahale ederken, 10 bin adetin üzerinde bilgilendirme broşürü ve 5 bin adet maske dağıttı. Son olarak KADES programına olan farkındalığı arttırmak için Ali Dağı Paraşüt Alanı’ndan 3 paraşütçü ile üzerlerinde “Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanında KADES” yazılı pankartlar açıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Komiseri Canan Çopur yapılan etkinlikle ilgili yaptığı açıklamasında, “Bugün Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği olarak Kadın Acil Destek Uygulaması’nı tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmış pankartımızı 3 paraşütçü aracılığıyla, Ali Dağı’ndan paraşüt indirme alanına kadar dalgalandırdık. KADES uygulaması sayesinde kadına yönelik şiddete daha erken müdahale etmeyi hedefliyoruz. Uygulamayı ne kadar çok kadınımız indirirse o kadar yararlı olacaktır” dedi.

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