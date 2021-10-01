İş makinesi ile güvenlik kulübesini yakan kepçe operatörü adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Kayseri'de, işten çıkarıldığı için Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nün iş makinesi ile bakım atölyesinin güvenlik kulübesini yaktığı iddia edilen kepçe operatörü Hacı Koz (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operatör Hacı Koz'a yardım ettiği belirlenen H.D. (22) ve O.A. (40) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-10-01 23:51:53



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