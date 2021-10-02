ASKF ile TFFHGD dostluk maçında bir araya geldi

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şube üyeleri ile dostluk maçında buluştu.

Sümer Tesislerinde oynanan dostluk maçı renkli görüntülere sahne oldu. Oldukça keyfi ve çekişmeli geçen karşılaşma sonrası hakem, antrenör ve ASKF yönetim kurulu üyeleri yemekte bir araya geldi. Her hafta böyle bir organizasyon yapacaklarını ifade eden ASKF Başkanı Mutlu Önal, “Süper Amatör Küme takımları antrenör ve idarecilerinden oluşan takımla Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube üyesi hakem arkadaşlarımızı dostluk maçında Sümer sahamızda ağırladık. En büyük sıkıntılarımızdan biri amatör takım hocalarımız ile hakemlerimiz arasındaki sıkıntıydı. Bu sıkıntıyı en iyi birlik ve beraberlikle aşarız diyerek böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Hakemlerimizle, amatör takım antrenörlerimizle, idarecilerimizle her hafta böyle dostluk müsabakaları organize etmeyi planlıyoruz. İlkini gerçekleştirdik, güzel bir ortam oldu. Müsabakadan sonra birlikte yemek yiyeceğiz. Daha sonra da bir hakem kardeşimiz yeni oyun kuralları ile alakalı bizleri bilgilendirecek” diye konuştu.

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