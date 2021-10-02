Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Bener’den Kayseri Şehir Hastanesine Ziyaret

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, beraberinde İstatistik Analiz Raporlama ve Stratejik Yönetim Daire Başkanı Endam Aksu ile Kayseri Şehir Hastanesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Bener’e; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halit Baykan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, hastane idarecileri ve şirket yöneticileri eşlik etti. Ziyaretinde, pandemi hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesinde sunulan hizmetleri yerinde değerlendiren Bener, hastanenin işleyişi ve hasta talepleri hakkında Benli ve Silay’dan çeşitli bilgiler aldı.

Değerlendirmelerinin ardından açıklama yapan Bener; “Özellikle pandemi döneminde Şehir Hastanelerimizin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tabi görev yapan sağlık çalışanlarımızın da gayret ve fedakârlığı tartışılmaz. İşbirliği ile İnşallah bu süreci kısa zamanda atlatacağız” dedi.

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