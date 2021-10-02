Bellona Kayseri’nin rakipleri belli oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımının EuroCup Women’deki rakipleri belli oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol Avrupa’daki grubu ve rakipleri belli oldu. EuroLeague Women’e katılan ve oynadığı ilk iki maçı kaybederek EuroCup Women’de yoluna devam edecek olan sarı kırmızılılar D Grubunda yer alacak. Bellona Kayseri Basketbol, D Grubunda Ramla (İsrail), Nesibe Aydın (Türkiye) ve Niki Lefkadas (Yunanistan) olacak.

Bellona Kayseri Basketbol EuroCup Women’deki ilk maçını 14 Ekim’de Ankara’da Nesibe Aydın ile oynayacak.

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