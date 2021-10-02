(Özel) Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler Kırsal mahalledeki öğrenciler ‘Gülümseyin Çocuklar’ Projesi ile eğlenceli vakit geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler Kırsal mahalledeki öğrenciler ‘Gülümseyin Çocuklar’ Projesi ile eğlenceli vakit geçiriyor

İHA

(Özel) Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler Kırsal mahalledeki öğrenciler ‘Gülümseyin Çocuklar’ Projesi ile eğlenceli vakit geçiriyor

Kayseri’de, Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi tarafından yürütülen ‘Gülümseyin Çocuklar’ Projesi kapsamında, çizgi film kahramanları ‘Nasreddin Hoca’, ‘Tweety’ ve ‘Arı Maya’yı karşılarında gören köy okulu öğrencileri, eğlenceli vakit geçirdi.
Kayseri’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi tarafından yürütülen ‘Gülümseyin Çocuklar’ Projesi kırsal mahallelerde eğitimlerini sürdüren çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nde aynı sınıfta eğitim gören öğrencileri ziyaret eden gönüllüler, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çizgi film kahramanları ‘Nasreddin Hoca’, ‘Tweety’ ve ‘Arı Maya’yı karşılarında gören öğrenciler, gençlik merkezi gönüllüleri ile oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Proje hakkında bilgiler veren Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezi Gönüllüsü Seda Çelik, “Projemizin adı gülümseyin çocuklardır. Adı üzerinden de anlaşıldığı gibi amacımız çocukların yüzünde güzel bir tebessüm bırakmak, onlarla birlikte güzel vakit geçirip eğlenmek, aynı zaman da öğrenmektir. Projemiz kapsamında köy okulundaki çocuklarla vakit geçiriyoruz. Onlarla oyun oynuyoruz ve hediyelerimizi getiriyoruz. Amacımız, Kayseri’deki bütün köy okullarına ulaşıp, oradaki bütün çocuklarla vakit geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Gönüllü Lideri Yasemin Zehra Özer ise, “Köy okulları bizim için önemli bir fırsat ve ruhumuzu tatmin edici bir etkinliktir. Çocuklarla buluşarak oyunlar oynuyoruz. Onlar mutlu oluyorlar ve onlar mutlu oldukça bizde çok mutlu oluyoruz. Çocukları güldürmek en büyük tutkumuz. Etkinliklerimizde çocukları oynatıyoruz, onlarla şarkılar söylüyoruz ve eğitsel oyunlar oynuyoruz. Topluca hareket etmeyi öğreniyorlar. Gücümüzün yettiği kadar bu etkinliklere devam edeceğiz. Çünkü biz bu durumdan çok mutluyuz. Çocuklar gülüyor, biz gülüyoruz. Hayat böyle daha güzel” diye konuştu.
Çocuklarda yapılan etkinliklerden çok mutlu olduklarını söyleyerek, kendilerini ziyaret gelip eğlendiren ağabeylerine ve ablalarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas'ın çocuklarına özel tiyatro
YEREL HABERLER Talas'ın çocuklarına özel tiyatro
Talas'ta yaşlılar için gündüz bakımevi
YEREL HABERLER Talas'ta yaşlılar için gündüz bakımevi
Bellona Kayseri’nin rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Bellona Kayseri’nin rakipleri belli oldu
Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Bener’den Kayseri Şehir Hastanesine Ziyaret
YEREL HABERLER Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Bener’den ...
ASKF ile TFFHGD dostluk maçında bir araya geldi
YEREL HABERLER ASKF ile TFFHGD dostluk maçında bir araya geldi
İş makinesi ile güvenlik kulübesini yakan kepçe operatörü adliyede (2)
YEREL HABERLER İş makinesi ile güvenlik kulübesini yakan kepçe ...
Kaysersipor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kaysersipor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını ...
Kadına şiddete ‘havadan’ farkındalık
YEREL HABERLER Kadına şiddete ‘havadan’ farkındalık
Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır
YEREL HABERLER Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır
Kayseri ve Mersin Tarsus OSB heyetleri Kayseri’de bir araya geldi
YEREL HABERLER Kayseri ve Mersin Tarsus OSB heyetleri Kayseri’de bir ...
Tohum Belediyeden, hasat çiftçiden
YEREL HABERLER Tohum Belediyeden, hasat çiftçiden
Büyükkılıç, Ulu Çınarlar Korosu ile birlikte türkü söyledi
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Ulu Çınarlar Korosu ile birlikte türkü ...
Ekim ayının ilk maharetli elleri bu pazar kuruluyor
YEREL HABERLER Ekim ayının ilk maharetli elleri bu pazar kuruluyor
Kabakcı, Satranç sporcularını ağırladı
YEREL HABERLER Kabakcı, Satranç sporcularını ağırladı
Kayserispor’un rakibi Artvin Hopaspor oldu
YEREL HABERLER Kayserispor’un rakibi Artvin Hopaspor oldu
"Kalp sağlığı için hazır ve rafine gıdalardan uzak durun"
YEREL HABERLER "Kalp sağlığı için hazır ve rafine gıdalardan uzak ...
Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik
YEREL HABERLER Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ...
Badminton branşına sporcular GSB Spor okullarından yetişecek
YEREL HABERLER Badminton branşına sporcular GSB Spor okullarından ...
MELMEK Kursları yeni dönem kayıtları başladı
YEREL HABERLER MELMEK Kursları yeni dönem kayıtları başladı
AGÜ Mimarlık’tan Çocuk Atölyesi
YEREL HABERLER AGÜ Mimarlık’tan Çocuk Atölyesi
Oruçreis'e 200 milyon TL'lik proje
YEREL HABERLER Oruçreis'e 200 milyon TL'lik proje
Kayseri’de ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ başladı
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ ...
Koramaz Vadisi'nde sabah yürüyüşü
YEREL HABERLER Koramaz Vadisi'nde sabah yürüyüşü
Şimdi ‘mor meyve’ zamanı Diyetisyen Fatma Uçan: “Bağışıklığı güçlendirmek için kırmızı ve mor meyveler tüketilmeli” “Kış aylarında günde 12-15 bardak su tüketmeye gayret gösterilmeli”
YEREL HABERLER Şimdi ‘mor meyve’ zamanı Diyetisyen Fatma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.