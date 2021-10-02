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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Çevik istifa etti

İHA

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Çevik istifa etti

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik, Ankara Mimarlar Odası'nın PKK kanalı Jin Tv'ye ödül vermesine tepki göstererek istifa etti.
Yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini bildiren Çevik açıklamasında; "Mimarlar Odası kuruluşundan itibaren biz mimarların savunduğu yarışmalara, kamusal alanların projelendirilmesinde en doğruyu en nitelikli projelerin elde edilmesi yöntemine sırf adı ‘millet bahçesi’ olması sebebiyle Ankara şubemiz karşı çıkmıştır. Bu yarışmaların hepsi Mimarlar Odası Genel Merkezimizin bilgisi dahilinde ve Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliğine uygun olarak çıkılmış ve sonuçlandırılmıştır. O zaman bu yarışmalara katılmak isteyen üyelerine üye tanıtım belgesi vermeyerek Genel Merkezimizin kararını hiçe sayan bu şubemiz, şimdi ise basın ödülleri adı altında terör örgütü PKK'yı savunan bir kanalın çalışanına gazetecilik ödülü vermektedir. Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki bu iki tavırda da bu şubemizin hassasiyetlerinde ne 'mimarlık' ne de 'ülkemizin geleceği' vardır. Odamızın birliğine zarar veren bu davranışlar Mimarlar Odası’nın tüm şubelerini üyelerinin gözünde değersiz kılıp, odamızın toplumumuzda itibarını zedelemektedir. Meslek örgütü bilincine uymayan bu başına buyrukluğa Genel Merkezimizin de gereken tepkiyi gösterip gereğini yapmadığından bugünden itibaren Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanlığını bırakıyorum. Bu istifa; yaklaşık 75 bin üyesi için hiçbir karşılık beklemeden fedakarca odamız için mücadele eden tüm şubelerin yönetim kurulu üyelerinin emeklerine yapılan bu vurdumduymazlığa tepki olarak bilinmelidir. Yaptığı bu yanlışı, her defasında olduğu gibi 'cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak' olarak gören, vatan millet hassasiyetiyle kendilerine tepki gösterenlerin davranışlarını da 'vasatlık' olarak nitelendiren bu şubemizin tutumunu kamuoyuna havale ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Halil Çevik'i verdiği karardan dolayı kutlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise; "Verdiği ödül ile terör örgütüne arka çıkan Ankara Mimarlar Odası'na tepki koyarak Kayseri Mimarlar Odası Başkanlığı'ndan istifa eden Halil Çevik kardeşimi yürekten kutluyorum" paylaşımı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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