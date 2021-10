Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: 1-2

1 Ekim On Numara çekilişi sorgulama



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) -

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman Özay

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Fernandes (Dk. 78 Gavranovic), Emrah Başsan, Kemen, İbrahim Akdağ (Dk. 78 Mane), Cardoso (Dk. 46 İlhan Parlak), Thiam (Dk. 87 Emre Demir)

TRABZONSPOR: Uğurcan Peres, Ahmet Can, Edgar, İsmail, Siopis (Dk 56 Yusuf Sarı), Hamsik, Bakasetas (Dk. 68 Berat Özdemir), Gervinho (Dk. 56 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme (Dk. 87 Denswil), Cornelius (Dk. 68 Djaniny)

GOLLER: Dk. 41 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor), Dk. 12, Dk. 59 Bakasetas, (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Uğur Demirok, Emrah Başsan, Emre Demir (Yukatel Kayserispor), Siopis (Trabzonspor)

Süper Lig´in 8'inci haftasında Trabzsonspor, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

4'üncü dakikada Bruno Peres'in pasında Cornelius'un ceza sahası dışından çektiği şut, üstten auta gitti.

9'uncu dakikada Trabzonspor'da Cornelius ceza sahası içi sağ çaprazda Lung ile karşı karşıya kalırken yaptığı vuruş, Rumen kaleciden geri geldi.

12'nci dakikada Kayserispor'un atağı sonrası hızlı çıkan Trabzonspor'da Nwakaeme'nin pası Kayserispor savunmasından dönerken sonrasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın yaklaşık 30 metreden şutu ağlarla buluştu: 0-1.

19'uncu dakikada Gervinho, sağ kanattan topu içeri çevirirken bomboş pozisyonda hızlı gelen topa Cornelius'un kayarak altı pas üzerinden yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

34'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin kaleye şutu yandan auta gitti.

37'nci dakikada topla buluşan Cornelius'un kaleye şutu üst direkten döndü.

41'inci dakikada sağ kanatta Onur Bulut'un ceza sahası içine ortasında topla buluşan Emrah Başsan'ın kafayla vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

43'üncü dakikada sahaya inen bir taraftar Trabzonsporlu futbolcu Bakasetas'a tepki gösterdi. Taraftarı güvenlik görevlileri saha dışına çıkardı.

45'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın kaleye şutu yandan auta gitti.

47'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes'in kaleye şutu yandan auta gitti.

56'ncı dakikada ceza sahası içinde Uğur Demirok'un topa elle müdahalesi sonrası hakem pozisyonu VAR'da inceleyerek, penaltı kararı verdi.

59'uncu dakikada Bakasetas'ın penaltı vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.

63'üncü dakikada ceza sahası içinde Abdülkadir'in pasında topla buluşan Cornelius'un şutunu kaleci Lung kurtardı.

65'inci dakikada Emrah Başsan'ın yaklaşık 30 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

77'nci dakikada topla ilerleyen Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Djaniny'nin şutunu kaleci Lung kurtardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

2021-10-02 18:04:36



