Emrah Başsan 2. golünü attı

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Yukatel Kayserisporlu oyuncu Emrah Başsan, ligdeki ikinci golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un ligin 8. haftasında sahasında oynadığı ve 21 kaybettiği Trabzonspor maçındaki tek golü Emrah Başsan kaydetti. Müsabakanın 41. dakikasında Onur Bulut’un ortasında kafa vuruşu ile topu Trabzonspor ağlarına gönderen Emrah Başsan, iki hafta önce Kayseri'de oynanan Galatasaray maçında da gol atmayı başarmıştı.

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