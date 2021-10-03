Mario Gavranovic ilk kez forma giydi

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Yukatel Kayserispor’un İsviçreli forveti Mario Gavranovic, sarı kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Yukatel Kayserispor’un Dinamo Zagreb’ten kadrosuna kattığı Mario Gavranovic, bu sezon ilk kez sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk haftalarında görev alamayan Mario Gavranovic, Trabzonspor maçında oynadı. Trabzonspor maçının 78.dakikasında İbrahim Akdağ’ın yerine oyuna dahil olan ve ilk maçında 12 dakika süre alan Mario Gavranovic, karşılaşmanın son dakikalarında yakaladığı net gol pozisyonunu gole çeviremedi.

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