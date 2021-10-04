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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas Belediyesi’nden kayıt heyecanı yaşayan öğrencilere özel karşılama

İHA

Talas Belediyesi’nden kayıt heyecanı yaşayan öğrencilere özel karşılama

Talas Belediyesi, Kayseri’ye üniversite okumak için gelen öğrencilere özel karşılama organizasyonu düzenledi. Organizasyon kapsamında Talas Hunat Hatun Kız Yurdunda yerel sanatçı grubu Ahsen ve ekibi tarafından konser verildi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’yla birlikte kayıt heyecanı yaşayan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

BAŞKAN YALÇIN: “SİZ KAYSERİ’Yİ KAZANDINIZ, BİZ SİZİ KAZANDIK”
Konser öncesi konuşan ve “Kayseri’ye hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Yalçın, “Sizler diyorsunuz ki Kayseri’yi kazandık, bizde diyoruz ki sizleri kazandık. Eminim ki okullarını bitirdiklerinde çocuklarınız ‘Ben artık Kayseriliyim’ diyecek. Çocuklarınız burada önce Allah’a sonra bize emanet. Burası çok güvenli bir il olmakla beraber, Allah devlete zeval vermesin, burada devletin şefkatli kolları içinde yetişecekler.” dedi.

BAŞKAN YALÇIN’DAN GENÇLERE TAVSİYE
Kayseri’nin öğrenciler açısından farkına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Gençlerimiz, okullarını bitirip mezun olurken çok donanımlı ve çok konforlu bir şekilde okuduklarını ifade edecekler. Gençlerimize yönelik belediye olarak çok farklı faaliyetlerde bulunuyor. Bizim etkinliklerimize katılan gençler, buradan mezun olurken en azında bir yabancı dil, lisans derecesinde spor branşında yetkinlik kazanmış olarak ve müzik enstrümanı öğrenmiş şekilde ayrılacaklar. Bizim çocuklarımız Avrupa’nın yada dünyanın başka ülkelerindeki çocuklardan çok daha fazla başarıya aday gençlerdir.” şeklinde konuştu.
Daha sonra konuşan Başkan Büyükkılıç ise yapılan organizasyonda dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Kayseri’nin ve Talas’ın hiçbir zaman olumsuz haberler ile gündeme gelmediğini belirten Başkan Büyükkılıç, öğrenci kenti Talas’ın güvenli ve huzurlu bir ortama sahip olduğunu ifade etti.
Organizasyonda konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek öğrenci ve velilerine de teşekkür etti.

ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN TALAS’A ÖVGÜ
Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren veliler ve öğrenciler de karşılama, konser ve ikramlar için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.
Kızının yurt kaydı için geldiğini ifade eden bir veli, karşılama etkinliğini çok beğendiğini belirterek, ikramlardan ve ilgiden dolayı memnun olduklarını söyleyerek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.
İstanbul’dan geldiğini ifade eden bir başka öğrenci velisi de “Biz İstanbul’dan geliyoruz, çok güzel bir yer, çok beğendik.” İfadelerini kullanırken bir diğer veli de organizasyon hakkında düşüncelerini aktardı. “Çok güzel düşünülmüş bir organizasyon, karmaşa yok” diyen veli, Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
Kayıt heyecanı yaşayan Aydınlı bir öğrencide Talas’ı beğendiğini ifade ederek karşılama organizasyonu kendilerini rahatlattığını söyledi. Bir diğer öğrenci de güzel karşılandıklarını kaydederek ilk izlenim olarak çok güzel bulduklarını söyledi. Kayıt stresini azaltan bir organizasyon olduğunu ifade eden öğrenci Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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