Büyükkılıç: "Memleketimizin her köşesi bir cennet"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlar ile esnafların talep ve istekleri doğrultusunda hizmetleri yerine getirdiklerini dile getiren Büyükkılıç, “Memleketimizin her bir köşesi cennet gibidir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehri büyütmek ve geliştirmek için vatandaşların ve esnafların istek ve taleplerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, şehir merkezinde bir gezintiye çıktı. Büyükkılıç, önce Mimarsinan Parkı’nda gençlerle bir araya geldi. Burada vatandaşlarla ve gençlerle hasbihal ettikten sonra merkezdeki çiçekçi esnafıyla buluşan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Kayseri’nin merkezinde, vatandaşların arasında mutlu olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kentimizin mahallelerinde, sokaklarında, caddelerinde ve her alanında vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın arasında olmaktan çok mutluyum. Memleketimizin her bir köşesi cennet gibidir. Bu güzel şehirde yapmamız gereken en önemli şey birlik ve beraberliğimizi güçlü tutmak. Daha planlı bir Kayseri için örnek şehrimizi ileriye götürmek için çalışıyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, şehir merkezi ziyaretleri sırasında aşı uygulama noktasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında ‘Mutlaka aşınızı yaptırın, ihmal etmeyin’ diyerek vatandaşlara seslenen Büyükkılıç, aşı olmayan herkesi aşısını yaptırmaya davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor Lisans ürünleri satış mağazasını da gezdi. Daha sonra tarihin eşsiz dokusuyla sanatın buluştuğu tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’ni dolaştı. İçerisinde arkeoloji müzesi, kütüphane, konferans salonu, kültürsanat faaliyetlerinin yapıldığı Sanatçılar Sokağı bulunan kaledeki esnaf ile de bir araya gelen Büyükkılıç, sanata, kültüre ve tarihe sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Şehir merkezi ziyaretleri sırasında Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü de eşlik etti.

