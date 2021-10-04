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Hasan Aksoyak, 6. Uluslararası Kemer Basketbol Master Cup’ta en iyi forvet seçildi

İHA

Hasan Aksoyak, 6. Uluslararası Kemer Basketbol Master Cup’ta en iyi forvet seçildi

29 Eylül3 Ekim 2021 tarihleri arasında AntalyaKemer’de düzenlenen Uluslararası Master Basketbol Turnuvasına katılan Hasan Aksoyak 2 ayrı takımla mücadele etti.
Kemer’de 4 gün boyunca 2 ayrı takımla toplam 6 maç oynanan Aksoyak +35 kategorisinde Team Göktürk takımı ile Finalde Ukrayna temsilcisi Polyakov takımına yenilerek turnuvayı 2. olarak tamamladı. +40 Kategorisinde de Kayseri ustaların karışımı takımı ile B grubunu 2. olarak tamamlayan Aksoyak, turnuva bitiminde düzenlenen ödül töreninde en iyi forvet oyuncusu ödülünü organizasyon komitesinden teslim aldı. Aksoyak yaptığı değerlendirmede; "Yıllardır birçok basketbol turnuvasına katıldım. İlk kez master turnuvasına katılıyorum. Turnuvaya toplam 56 takım ve yaklaşık 600 sporcu katıldı. Çok geniş katılımlı ve gün boyu basketbola doyabileceğiniz bir turnuva oldu. Turnuvada İstanbul ve Kayseri takımların da +35 ve +40 kategorilerinde mücadele ettim. 4 günde 6 maça çıktım. Bu maçlardan 2 tanesi Ukrayna takımları ile 2 tanesi Bursa takımları ile, 1 tanesi Ankara bir tanesi de Samsun takımı ile oldu. Turnuvanın son günü Ukrayna temsilcisi Polyakov ile Final oynadık ve bu maçı kaybederek turnuvayı 2. sırada tamamladık. Turnuva sonunda yapılan değerlendirmede sayı sıralamasında 3., ribaunt sıralamasında 1. ve verimlilikte turnuva 4. olarak genel değerlendirmede turnuvanın en iyi forveti ödülünü kazandım. Gerçekten çok faydalı bir turnuva oldu. Basketbol ile dolu 4 gün geçirdik” dedi.

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