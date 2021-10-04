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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAYMEK Gençlik Merkezleri yeni döneme hazır

İHA

KAYMEK Gençlik Merkezleri yeni döneme hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Gençlik Merkezleri, 20212022 eğitim öğretim dönemi için titizlikle sürdürdüğü hazırlıklarını tamamladı. Yeni dönem için kurum içi eğitim seminerleri düzenleyen KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde yeni dönem, 5 Ekim Salı günü başlıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve öğretime yönelik çalışmalar gerçekleştiren kuruluşu KAYMEK, eğitim kalitesi ve faaliyetleri ile gençlere hizmeti amaç edinirken, bu kapsamda yeni dönem için Gençlik Merkezleri’nde çalışmalarını tamamladı.

EĞİTMEN VE PERSONEL TÜM GÜN SÜREN SEMİNERLER İLE HAZIRLANDI
KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde gerçekleştirilecek eğitimöğretim faaliyetleri nedeniyle yeni dönem için kurum içi eğitim seminerleri düzenlendi. TOKİ Gençlik Merkezi'nde tüm gün süren seminere katılan eğitmen ve personelle yeni dönemi en verimli şekilde, eğitim ile dolu dolu geçirmeye yönelik akademik planlamalar yapıldı ve pandemi tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar anlatıldı.

11 TESİSTE 5 BİN ÖĞRENCİ
Gençlik Merkezleri olarak hizmet veren 11 tesiste, 5 bin öğrenciye yönelik 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflara ders takviyeleri, 8’inci sınıf ile 12’inci sınıf ve mezun gruplara yönelik LGSYKS kursları ile akademik faaliyetler planlanırken, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen etkinlerle dopdolu yeni dönem, 5 Ekim Salı günü başlıyor.

100 BİNİ AŞKIN GENCE EĞİTİM VERİLDİ
Sosyal faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren KAYMEK, bugüne kadar düzenlemiş olduğu eğitim projeleriyle Gençlik Merkezleri aracılığı ile bu zamana kadar 110 bini aşkın gence ulaşarak, eğitimöğretime yönelik hizmet verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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