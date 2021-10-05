2021-2022 Sezonu BAL grupları açıklandı Kayseri takımları 3 Bölge 3 Grupta yer aldı

20212022 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grupları belirlendi. Bu sezon BAL 261 takımın katılımı ile her bölgede 3’er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Kayseri’yi 4 takım temsil edecek. Talasgücü Belediyespor, Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, Yahyalıspor ve Develispor takımları yeni sezonda 3 bölge 3 grupta mücadele edecekler. Kayseri takımları 3 bölge, 3 grupta Kahramanmaraş (2), Sivas (2) ve Nevşehir (2) takımları ile karşılaşacak.
Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak olup her bölgede grup birincisi olan 3’er takımın tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre oynayacakları Bölge birinciliği müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. 20212022 sezonu Bölgesel Amatör Lig 3031 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak. Bölge ve grupların kura ve fikstür çekim tarihi ile statü önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.