Afgan çobanı öldüren Suriyeli çobana 10 yıl hapis



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 2 yıl önce kendisi gibi çobanlık yapan Afganistan uyruklu Ahva Davudi'yi (22) tüfekle vurarak öldüren Suriye uyruklu Hüseyin Elcüneyd (17), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 3 sanık ise beraat etti.

Olay, 4 Haziran 2019´da Talas ilçesi Zincidere Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Afganistan uyruklu Ahva Davudi, hayvanlarını otlatmak için sabah saatlerinde evinden çıktı. Davudi akşam eve dönmeyince, hayvan sahipleri ve yakınları aramaya çıktı. Davudi'nin saat 02.30 sıralarında Çiçekli mevkisinde kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

Bölgede araştırma yapan jandarma, Suriye uyruklu çoban Hüseyin Elcüneyd ile besici Tuncay Y., Mehmet B. ve Ramazan Y´yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Hüseyin Elcüneyd tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'AİLEMLE TEHDİT ETTİLER'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 şüpheli hakkında dava açıldı. Görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin Elcüneyd ile tutuksuz yargılanan Tuncay Y. hazır salonda bulundu. Mehmet B. ve Ramazan Y. ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede son sözleri sorulan Suriyeli Hüseyin Elcüneyd, "Allah şahittir ki cinayeti ben işlemedim. Suçu üstlenmem için ailemle tehdit edildim. Suçu işleyen Tuncay´dır. Ben olay günü çadırda yatıyordum. `Hırsız var´ dediler. Tüfeği aldım. Tuncay, tüfekle havaya ateş etmemi söyledi. Ben de havaya ateş ettim. Yere düşen boş fişeği Tuncay el sürmeden aldı. Sonra bana nasıl ifade vermem gerektiğini öğrettiler. Ben ilk başta kabul etmedim. Ailemle tehdit ettiler" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan Tuncay Y. ise, "Biz çadırda yatıyorduk. Silah sesi geldi. Bunun üzerine çadırdan çıktığımızda Hüseyin bize doğru tüfekle gelerek `öldürdüm onu´ dedi. Ambulansı ve jandarmayı arayan zaten benim. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme, Hüseyin Elcüneyd´i, asten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olay sırasında yaşının küçük olması, duruşmadaki iyi hali ve samimi beyanından dolayı cezasını 10 yıla düşürdü. Tutuksuz yargılanan 3 sanık ise beraat etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-10-05 11:23:03



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