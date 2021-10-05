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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazancılar Çarşısı'nda restorasyon çalışması başladı

İHA

Kazancılar Çarşısı'nda restorasyon çalışması başladı

Melikgazi Belediyesi, Kayseri'nin en işlek noktalarından tarihi Kazancılar Çarşısı'nda beklenen restorasyon çalışmalarına başladı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Kazancılar Çarşısı tarihe yakışır estetik bir görünüme kavuşacak.
Kazancılar Çarşı’sının Kayseri için önemli bir değer olduğunu ve çarşıyı güzelleştireceklerini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri'nin merkezinde Kayseri’nin göz bebeği bir noktası olan Kazancılar Çarşısı’ndayız. Kazancılar Çarşısı’nın çehresini değiştirecek restorasyon çalışmamız geçen hafta itibariyle başladı. İskeleler kuruldu üst tavan çalışmalarımıza başladık. Burada esnaflarımızı yormamak, işlerine engel olmamak için çalışmaları akşam saatlerinde yapıyoruz. İnşallah yağmur kar gelmeden çalışmaları tamamlamaya çalışacağız. Kazancılarda yapacağımız düzenleme ile birlikte çarşı daha farklı bir formata girecek inşallah. Buraya çok fazla turist ve gurbetçi geliyor. Gelecek sene gurbetçiler tekrar geldiğinde farklı bir Kazancılar Çarşısı ile karşılaşacaklar. Daha düzenli, daha temiz, daha nezih bir ortam olacak. Dolayısıyla kazancılarda başlayan çalışmalarımız tüm merkezde devam edecek. Cenabı Allah Buradaki tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bol rızık versin. Kayseri gerçekten yaşanabilecek güzel bir şehir daha da güzel olması için, çok kullanılan yıpranmış noktaları yeniliyoruz daha güzel bir hale getiriyoruz. Kayserimize ve esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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