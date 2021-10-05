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Alzheimerın düşmanı 'egzersiz' Doç. Dr. Hatice Köse Özlece: “Unutkanlık deyip geçmemek gerekiyor”

İHA

Alzheimerın düşmanı 'egzersiz' Doç. Dr. Hatice Köse Özlece: “Unutkanlık deyip geçmemek gerekiyor”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, Alzheimer’ın en önemli bulgusunun unutkanlık olduğunu belirterek, hastalığa karşı egzersiz yapılmasının ve bunun benimsenmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, en ufak unutkanlık bulgusunun Alzheimer riski açısından ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Alzheimer, hem kadında hem erkekte görülebilen, hafıza, konuşma gibi yetilerde sorunlara yol açan, günlük yaşamın gereklerini yerine getirememeye neden olan bir hastalık. Ülkemizde yaklaşık 600 bin Alzheimer hastası bulunuyor” dedi.
Alzheimer’daki en çarpıcı belirtinin unutkanlık olduğunu söyleyen Hatice Köse Özlece, sık sık aynı soruları tekrar etme, yakınların ya da akrabaların adını unutma, eşyaları nereye koyduğunu hatırlayamama, hafıza bozukluğu gibi bulgulara dikkat edilmesini gerektiğini söyleyerek, “Bu hafıza bozukluğuna zaman içerisinde hareketlerde değişmeler, hesap yapma gibi yürütücü fonksiyon dediğimiz fonksiyonlarda bozulmalar, konuşmada bazı sorunlar, hayal görmeler ve gece uyku bozuklukları gibi ek bulgular da ekleniyor. Hastayı hangi evrede görür isek bu evrede hastalığı durdurup yavaşlatma şansımız var” dedi.

İleri yaşın en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu ve 85 yaşın üzerindeki her iki kişiden birinde Alzheimer gelişebileceğini belirten Hatice Köse Özlece, altta yatan kalp damar hastalıklarının beynin beslenmesini bozmasından dolayı riski artırdığını söyledi. Bu nedenle en ufak bir unutkanlık bulgusunun yaşa dikkat edilmeden ciddiye alınması gerektiğini belirten Hatice Köse Özlece, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Alzheimer gerçekten tedavi edilmediğinde ve müdahale edilmediğinde oldukça ileriye giden yıkıcı bir hastalık. Dolayısı ile bizim en ufak bir şüphemiz dahi varsa ‘Belli bir yaşın üzerinde insanlar unutur, bu normaldir’ diye düşünmeden hastamızı mutlaka bir hekimle buluşturmamız gerekiyor. Hastayı hangi evrede görür isek bu evrede hastalığı durdurup yavaşlatma şansımız var. Dolayısıyla hastamızda en ufak bir anormallik bile görürsek hemen bir nöroloji hekimine başvurarak muayenelerini yaptırmamız gerekiyor. Çok basit testler ile hastalığın tanısı konularak tedavisi yapılabiliyor."
Akdeniz tipi beslenme tarzını benimsemenin, egzersiz yapmanın ve düzenli uyumanın Alzheimer'a karşı alınabilecek önlemlerin başında geldiğini kaydeden Özlece, “Akademik eğitim, kitap okumak, dil öğrenmek, bulmaca çözmek gibi etkinlikler, sinir hücreleri arasındaki sinaps adı verilen bağlantıların sayısını artırarak beynin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Bu nedenle zihinsel aktiviteleri ihmal etmeyin” dedi.

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