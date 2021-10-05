Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 'yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan 19 kişiden 18'i yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 19 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 88 polis ile 29 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 'yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan, aralarında 'hırsızlık' suçundan hakkında 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Sedef T.'nin de bulunduğu 18 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-10-05 11:52:42



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